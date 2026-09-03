Victoire des Condors 4-2 face à l'Everest de la Côte-du-Sud pour clore la présaison

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont conclu leur calendrier préparatoire sur une victoire de 4-2 face à l'Everest de la Côte-du-Sud, mercredi soir, dans un match disputé à Montmagny.

L'Everest a pourtant donné le ton dès le début de la rencontre. Dès 4'43 en première période, Joey Pelletier a ouvert la marque, aidé de Nathan Ruel et William Mercure. Les Condors n'ont toutefois pas tardé à répliquer : à 7'08, Hayden Pouliot a nivelé la marque grâce à des passes d'Élie Champagne et Justin Labrecque, envoyant les deux formations aux vestiaires à égalité 1-1 après vingt minutes.

Le deuxième tiers a appartenu aux Beaucerons. Lucas Morin a redonné les devants aux siens à 4:10, avant que Justin Labrecque ne double l'avance à 12:11 sur des passes de Justin Breton et Hayden Pouliot, portant le pointage à 3-1. L'Everest a toutefois resserré l'écart en fin de période, Matheo Poirier inscrivant son deuxième but du match à 19:29 pour ramener son équipe à un but.

Les Condors ont fermé la porte au troisième vingt. Élie Champagne, déjà auteur d'une mention d'aide plus tôt, a complété la marque à 14:41, assisté des frères Christopher et Jonathan St-Hilaire, pour porter le score final à 4-2.

Les trois étoiles du match ont toutes été décernées à des joueurs des Condors : Justin Labrecque a été nommé première étoile, Élie Champagne deuxième étoile et Hayden Pouliot troisième étoile, un balayage qui reflète bien la domination de l'équipe en deuxième moitié de match.

Les Condors amorceront maintenant la saison régulière le vendredi 11 septembre à 19h30, sur la route contre le Collège Français de Longueuil. L'équipe disputera ensuite son premier match à domicile le dimanche 13 septembre à 14h, à Saint-Georges, face au Titan de Princeville.