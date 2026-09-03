La population invitée à encourager les athlètes du Triathlon du Lac-Poulin

Archives du Triathlon de Saint-Georges - Le 18 juillet 2026

Le comité organisateur du Triathlon du Lac-Poulin invite toute la population à venir assister à la 8e édition de cet événement sportif rassembleur qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026, au Lac-Poulin.

Plus de 200 participants de tous âges sont attendus pour relever ce défi sportif composé de 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied.

Tout au long de la journée, les spectateurs auront l'occasion d'encourager les athlètes qui se

dépasseront, que ce soit en solo ou en équipe.

Les compétitions se dérouleront entre 10 h et 14 h, dans une ambiance festive et conviviale.

Bien plus qu'un événement sportif, le Triathlon du Lac-Poulin est une activité de financement au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Les sommes recueillies contribueront à

l'acquisition d'équipements médicaux pour la Maison Mathéo.