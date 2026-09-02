Les Chevaliers de Lévis entreprennent leur 30e saison

Champions de la Coupe Jimmy-Ferrari et médaillés d'or la Coupe Telus, lors dernier cycle, les Chevaliers de Lévis entreprennent une 30e saison avec le match d'ouverture à domicile prévu le 18 septembre.

En conférence de presse mardi, on a présenté les membres de l'équipe. L'alignement comprendra cette année quatre joueurs de la Beauce (neuf l'an dernier) avec le retour d'Axel Bolduc (Saint-Éphrem-de-Beauce), Simon Delarosbil (Saint-Lambert-de-Lauzon) et Ludovic Plante (Saint-Éphrem-de-Beauce), et l'arrivée de la recrue Justin Cloutier, de Saint-Georges.

De même, les administrateurs du club ont dit souhaiter poursuivre le développement dans la communauté de Chaudière-Appalaches via diverses implications et au sein des entreprises d’ici.

Cela passera notamment par une offre élargie de produits à l’effigie des Chevaliers, comme des canettes de boisson à électrolyte, pour marquer les 30 ans de l'équipe.

De plus, des événements clés sont à prévoir à l’Aréna de Lévis.

Outre la partie d’ouverture, le club retirera, en avant-match du 25 septembre, le chandail du numéro 24, Mathieu Olivier, qui évolue présentement avec les Blue Jackets de Columbus. Ce sera le dernier de l'époque des Commandeurs, lui qui faisait partie de la formation durant la saison 2012-2013.

Parmi les autres activités programmées, on retrouve:

— 23 octobre: Soirée du 30e anniversaire alors que les Chevaliers rendront hommage à des bénévoles impliqués depuis 30 ans avec l’organisation. De plus, les anciens de la première édition seront invités et présentés à cette soirée.

— 6 novembre: Partie dans le cadre du jour du souvenir et hommage aux anciens combattants en présence de vétérans et de l’orchestre de la Marine Royale Canadienne.

— 4 décembre: Partie au profit du comptoir alimentaire Le Grenier, qui permettra aux partisans d’entrer gratuitement en échange d’un don de denrées non-périssables de valeur raisonnable.

- 17 janvier 2027: Une 25 édition de la Journée des mascottes.