Nous joindre
Publicité
Sports et loisirs

4 500 truites mouchetées ensemencées

L'événement Pêche en ville fête ses trente ans à Saint-Georges

L'événement Pêche en ville fête ses trente ans à Saint-Georges
1 / 16
Photo: Maéva Dostie/EnBeauce.com

1108vues

Malgré la météo, plusieurs familles profitent aujourd'hui de l'événement Pêche en ville sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Il s'agit de la trentième édition de cet événement gratuit pour tous. Depuis 7 h ce matin et jusqu'à 15 h cet après-midi, les citoyens sont invités à pêcher des truites mouchetées, ensemencées ce matin même par la ville et a profité des animations prévues pour l'occasion.

Au total, 4 500 truites mouchetées ont été ensemencées à Saint-Georges, dont 1 500 au parc des Sept-Chutes et 3 000 au barrage Sartigan. Celles-ci mesurent entre 8 et 12 pouces. 

En plus de satisfaire les amateurs de pêche, l'ensemencement permet également d'aider la faune locale.

Rappelons que l’événement Pêche en ville, organisé partout au Québec, permet de pêcher sans permis. Il importe cependant de souligner que la réglementation provinciale s’applique en tout temps, notamment en ce qui a trait aux quotas. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
Sports et loisirsPublié hier à 11h00

Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis

C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Un match difficile pour les Dragons football
Sports et loisirsPublié le 16 septembre 2026

Un match difficile pour les Dragons football

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Léa Arnaud