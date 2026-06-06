Bud Light 125 et Michelob Ultra 125
Deux épreuves reportées à l'Autodrome Chaudière
En raison des fortes précipitations annoncées dans la région, les officiels de la Série NASCAR Canada, en consultation avec la direction de l’Autodrome Chaudière, ont pris la décision de reporter les épreuves Bud Light 125 et Michelob Ultra 125.
Les deux courses auront désormais lieu le dimanche 7 juin. L’horaire révisé sera annoncé ultérieurement par les responsables de l’Autodrome de Vallée-Jonction. Les grilles de départ ont été établies conformément au règlement de la Série NASCAR Canada. Cette décision a été prise afin d’assurer la sécurité des pilotes, des équipes et des spectateurs, tout en garantissant les meilleures conditions de course possibles pour cet événement très attendu.
Les amateurs pourront suivre les deux courses en direct sur REV TV et TVA Sports 2. Le Bud Light 125 sera diffusé à midi, suivi du Michelob Ultra 125 à 14 h 30. Une diffusion en différé sera également offerte sur TSN.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE