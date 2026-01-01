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Toujours en Espagne

Soccer: Roxanne Bolduc recrutée par le Balears FC

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15 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après avoir porté les couleurs de Villarreal, Roxanne Bolduc passera sa prochaine saison de soccer avec le Balears FC, toujours en Espagne.

« Il est temps pour moi de dire au revoir à une étape très spéciale de ma vie. Cette année au Villarreal a été une expérience que je garderai toujours avec moi. Je repars avec des souvenirs que je n'oublierai jamais, mais surtout avec des personnes incroyables qui ont fait que chaque jour en valait la peine », a mentionné l'athlète dans une publication sur les réseaux sociaux.

La jeune footballeuse dont le père est originaire de la Beauce, est la première recrue de l'équipe féminine installée à Palma de Majorque pour la saison à venir.

La défenseure âgée de 18 ans est reconnue pour sa puissance physique, sa solidité défensive et son talent pour gagner les duels. Elle a également représenté la France en sélections de jeunes, confirmant ainsi son grand potentiel.

Avec son arrivée, le Balears FC renforce sa défense en y apportant talent, jeunesse et solidité, se préparant ainsi à aborder la nouvelle saison avec confiance.

« Roxanne Bolduc est une défenseure franco-canadienne à l'avenir très prometteur. Elle a été formée en Espagne dans les centres de formation du Valence CF, du Levante UD et du Villarreal CF. Ses qualités, alliées à son physique imposant, son ambition et sa volonté de progresser constamment, font d'elle une défenseure d'avenir. Elle est une joueuse qui nous permettra d'être plus performants offensivement et défensivement », a souligné l'entraîneur-chef Miky Mayans.

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