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Le Dekhockey St-Georges comptera bientôt quatre surfaces intérieures

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18 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Devant une augmentation du nombre de joueurs annuels, le Dekhockey Saint-Georges va s’agrandir pour accueillir deux surfaces intérieures supplémentaires.

« On va convertir les deux surfaces extérieures en surface intérieures, donc on agrandit notre bâtiment. On aura quatre surfaces douze mois par année et on va ajouter une surface extérieure qui sera utilisable durant l’été », a précisé Michael Gilbert, propriétaire du Dek St-Georges.

L’agrandissement se fera donc à la place des deux surfaces extérieures actuelles, tandis que le stationnement plus haut sera utilisé pour la nouvelle surface extérieure. 

Ce projet a été mis sur pied pour répondre à une demande grandissante de joueurs. « On a de plus en plus de demandes pour nos plateaux. L’hiver on avait besoin de plus parce qu’on était un peu bloqué par nos deux seuls plateaux. Il faut que ce soit fonctionnel 12 mois par année. »

En effet, la ligue compte de plus en plus d’équipes. Par exemple, cet été il y a 352 équipes inscrites. « Avant on voyait que ça diminuait beaucoup pendant l’hiver. Ça diminue toujours, mais il y en a beaucoup plus qui continue pendant l’hiver », a ajouté le propriétaire. 

Les travaux devraient commencer début septembre, le temps que la saison d’été se termine. L’objectif est que le tout soit prêt pour l’été prochain.

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