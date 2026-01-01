Cyclisme sur route: les Championnats canadiens s'en viennent en Beauce

La plus importante compétition du calendrier canadien de cyclisme sur route sera de retour en Beauce du 25 au 28 juin, alors que les Championnats canadiens de cyclisme sur route 2026 dans les catégories élite, moins de 23 ans, junior et paracyclisme y seront présentés.

Les Championnats canadiens de cyclisme sur route attirent en effet tous les ans les meilleurs cyclistes du Canada qui viennent de tous les coins du pays pour tenter de s'emparer du très convoité maillot à la feuille d'érable.

La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, se réjouit de voir la métropole beauceronne confirmer une fois de plus son statut de destination incontournable du cyclisme au Canada. « Nous le devons en grande partie à l’expertise et au travail remarquable de l’équipe de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce. Cet événement donne aux athlètes en émergence la chance de vivre une expérience digne de l’élite mondiale, ici même, en sol beauceron. C’est aussi une occasion exceptionnelle de découvrir la qualité de nos infrastructures, la beauté de nos paysages et l’accueil chaleureux de notre communauté. Saint-Georges et la Beauce offrent un cadre incomparable qui contribue à faire de cette compétition un moment marquant tant pour les participants que pour les visiteurs », de mentionner Mme Bougie.

Les Championnats commenceront le jeudi 25 juin par la présentation du contre-la-montre individuel dans toutes les catégories, qui aura lieu dans la périphérie de Saint-Prosper, sur des distances allant de 11 à 34 kilomètres. Parmi les coureurs à surveiller figurent les champions 2025 qui voudront certainement défendre leur titre, Olivia Baril chez les femmes et Michael Leonard chez les hommes suivi de près par Derek Gee.

Vendredi et samedi, les titres de la course sur route seront décernés, vendredi, les femmes juniors partiront en premier, suivies des hommes de moins de 23 ans et élite, qui parcourront une distance de 185 kilomètres. Samedi, les paracyclistes boucleront un circuit de 6,1 kilomètres en début de journée, ils seront suivis des hommes juniors, puis des femmes de moins de 23 ans et élite au cours de l'après-midi.

Du côté féminin, le retour de la multiple championne canadienne Alison Jackson est très attendu, de même du côté masculin avec le champion 2025 Derek Gee, qui aura for à faire avec entre autres Hugo Houle, Pier-André Côté et Nicolas Zukowsky qui sont tous en provenance du World Tour.

Ces Championnats se termineront dimanche par le Critérium, une course rapide très prisée des spectateurs, qui se déroulera sur un circuit de 1,6 kilomètre dans les rues de Saint-Georges. Les hommes et femmes juniors et élite prendront part à des courses d'une durée allant de 30 à 60 minutes, le final de la course se soldant fréquemment par une arrivée massive au sprint.

À noter que les courses sur route et le criterium se font tous à partir d’Ultima Fenestration située sur la 25e avenue à Saint-Georges

Les détails sont disponibles sur le site de l’événement: www.championnatscanadiensroute.com