Reportage vidéo
L’Aérofête de Beauce fait son grand retour à Saint-Georges
Douze ans après sa dernière présentation, l’Aérofête de Beauce a fait son grand retour ce mercredi 24 juin à l’aéroport de Saint-Georges, avec une programmation aérienne d’envergure réunissant notamment les Snowbirds, les Skyhawks, des avions de voltige et plusieurs appareils en démonstration.
L’événement, attendu par de nombreux amateurs d’aviation, se voulait aussi une grande fête familiale pour la région. Tout au long de la journée, les spectateurs ont pu assister à différentes démonstrations aériennes, en plus de découvrir plusieurs appareils au sol et d’échanger avec des pilotes ou des membres d’équipage.
Parmi les moments attendus, l’escadron des Snowbirds, patrouille acrobatique officielle de l’Aviation royale canadienne, a offert une démonstration de précision avec ses neuf appareils.
Les Skyhawks, l’équipe de démonstration de parachutisme des Forces armées canadiennes, étaient aussi de retour en Beauce pour présenter leurs manœuvres synchronisées.
Deux Beaucerons au cœur de la fête
Le reportage vidéo réalisé sur place permet aussi de mettre en valeur deux parcours beaucerons liés au monde de l’aviation militaire.
Originaire de Saint-Martin, le major Pierre-Claude Quirion, pilote de CF-18, a accordé une entrevue à EnBeauce.com. Sa présence donnait une couleur particulière à l’événement, alors que plusieurs visiteurs ont pu voir de près un représentant de l’aviation militaire canadienne ayant grandi dans la région.
Le sergent Sébastien Bédart, originaire de Saint-Prosper, a également pris part au spectacle. Quartier-maître des Skyhawks, l’équipe de démonstration de parachutisme des Forces armées canadiennes, il a partagé son expérience au sein de cette formation reconnue pour ses sauts spectaculaires.
Vous pouvez écouter l'intégralité de notre reportage vidéo réalisé durant cette journée ci-dessus.
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