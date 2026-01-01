Tammara Thibeault, un petit objectif à la fois

Tammara Thibeault ne le cache pas, son objectif principal des prochaines années est de remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

Décrocher une médaille d’argent à la Coupe du monde de Guiyang représente certainement un pas dans la bonne direction pour y parvenir.

Un jour à la fois, une action à la fois. C’est ainsi que la Québécoise, native de Saint-Georges, entrevoit sa préparation d’ici 2028. Son retour en boxe olympique, effectué la fin de semaine dernière en Chine, a mis en lumière quelques éléments à peaufiner si elle souhaite atteindre son but.

« C’était mon retour sur la scène internationale après presque deux ans ! Ce n’était vraiment pas facile, mais je m’y attendais. Quand je m’échauffais, je me disais que c’était débile ce que je faisais », a mentionné Tammara Thibeault, en entrevue avec Sportcom.

« La boxe évolue tellement rapidement. C’était une belle expérience, j’ai appris plein de choses et même si ça ne s’est pas passé comme je le voulais, je pense que j’ai bien mérité ma médaille d’argent. »

Elle a d’abord signé trois victoires convaincantes chez les 75 kg en Chine avant de s’incliner en finale par disqualification face à la Chinoise Ziyi Bao.

« Elle avait un style différent, complètement nouveau. C’était vraiment comme une mise à jour de mon côté. Je suis contente que tout le monde s’améliore et que ce soit de plus en plus difficile, c’était un combat très bizarre par contre. Sur le coup, j’étais super embarrassée et je ne voulais plus jamais que ça m’arrive. Par contre, je peux m’ajuster et m’assurer que ça n’arrive pas dans le futur », a-t-elle ajouté.

En route vers Los Angeles 2028, la championne du monde de 2022 ne veut rien tenir pour acquis. Chaque détail aura une importance capitale dans sa préparation.

« Je suis travaillante, persévérante et intelligente. Les défis ne me font pas peur du tout », affirme Tammara Thibeault.

« Je dois faire mon travail et m’assurer d’être la meilleure quand il le faut. Mon objectif est d’être championne olympique, alors je dois me demander comment faire pour m’y rendre étape par étape, je dois gagner mon prochain combat, m’entraîner et me reposer. Ça sonne super banal, mais c’est la réalité. Je dois peut-être faire plus d’erreurs. Parfois, il faut aussi que je décroche de la boxe pour augmenter mes chances de succès. C’est avec cette optique-là que j’attaque ce nouveau cycle olympique », a analysé la boxeuse de 29 ans.

Exilée à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, depuis quelques années, Tammara Thibeault a toujours voulu retourner aux Jeux olympiques, même lorsqu’elle a fait le saut chez les professionnelles en décembre 2024.

Sa défaite face à Cindy Ngamba au premier tour des Jeux olympiques de Paris chez les 75 kg lui avait laissé un goût amer et elle souhaitait « terminer son histoire » d’une meilleure façon.

« C’était important pour moi parce que je n’ai pas vécu l’expérience que je voulais à Paris, je savais que je voulais revenir pour avoir un meilleur dénouement. Dans la vie, il n’y a rien de garanti, ça ne veut pas dire que je vais me rendre exactement où je veux, et ça, je l’ai appris à la dure dans le passé, mais je veux mettre toutes les chances de mon côté. »

Une combinaison gagnante

Thibeault voudra tout de même poursuivre sa carrière professionnelle au même moment. Un combat de championnat du monde unifié de l’IBF et de la WBO face à l’Australienne Desley Robinson est même sur la table au cours de l’été. La Québécoise voit d’ailleurs d’un bon œil cette combinaison de boxe olympique et de boxe professionnelle dans sa préparation.

« Ce sont deux sports complètement différents. C’est encore tout nouveau pour moi de pratiquer les deux en même temps. Je veux suivre le processus et apprendre à travers tout ça. Il reste encore beaucoup de temps d’ici les Jeux. Je suis fière de moi parce que c’est un super beau défi, ça peut être inconfortable parfois, mais ça va assurément me permettre de m’améliorer. »

À deux ans des Jeux de Los Angeles, le moment était bien choisi selon la médaillée d’or des Championnats canadiens pour qu’elle effectue son retour sur la scène internationale. Elle devrait porter les couleurs du Canada à nouveau lors des Championnats panaméricains, à Pueblo, au Mexique, en octobre.

« Je crois que c’est assez courageux ce que je fais. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres boxeuses professionnelles qui débarquent dans une compétition aussi difficile que la Coupe du monde en Chine, pour se remettre dans le bain. Je vais tout donner et suivre les étapes pour me rendre jusqu’au bout », a conclu Thibeault.

Rédaction: Louis-Michel Lelièvre - Sportcom