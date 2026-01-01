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Série ACT LMS Québec

Patrick Laperle remporte le Claude Leclerc 150 à Vallée-Jonction

durée 11h00
29 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Patrick Laperle a remporté le Claude Leclerc 150 ce samedi 27 juin, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, devant un plateau relevé de 40 équipes provenant du Canada et des États-Unis.

Le pilote de Saint-Denis s’est imposé au terme d’une épreuve marquée par une forte présence québécoise aux avant-postes. Neuf pilotes du Québec ont terminé dans le top 10, seul l’Américain Kaiden Fisher, du Vermont, venant briser cette domination avec une deuxième position.

La lutte pour la victoire a notamment opposé Laperle à Fisher, qui a pris brièvement les commandes de la course au 100e tour. Le vétéran québécois a toutefois repris la tête quelques instants plus tard grâce à une série de manœuvres audacieuses, avant de conserver sa position jusqu’à la fin. Cette victoire lui permet aussi de mettre la main sur une bourse de 10 000 $ américains.

Louis-Philippe Lauzier, de Saint-Pacôme, a complété le podium avec une troisième place. Il poursuit ainsi sur sa lancée après sa victoire obtenue le 13 juin dernier à Montmagny, lors du Donald Theetge 2 X 80.

Anthony Lessard, de Sainte-Claire, a pour sa part connu une première présence remarquée en Série ACT LMS Québec. Repêché pour prendre part à la finale, il a terminé au quatrième rang et a reçu le titre de meilleure recrue de la journée.

Le début de l’épreuve a été animé par Sébastien Couture, qui a mené les huit premiers tours avant de terminer cinquième. Dany Trépanier a ensuite pris les commandes du 9e au 21e tour, mais a dû abandonner au 58e tour en raison d’une surchauffe moteur.

Le top 10 a été complété par Jonathan Bouvrette, Patrick Cliché, Michael Lavoie, Maxime Gauvreau et Jeff Côté, de Beauceville. Le pilote beaucevillois a conclu sa journée au 10e rang.

Michael Lavoie, de Chicoutimi, a reçu le prix Côté Racing Enterprises, remis au pilote ayant effectué la meilleure remontée. Parti 21e, il a terminé huitième, pour un gain de 13 positions. Hugo Paquet a aussi gagné 13 rangs pour finir 11e, mais le bris d’égalité a favorisé Lavoie en raison de son meilleur résultat final.

Le Claude Leclerc 150 a aussi confirmé la bonne forme du contingent québécois dans la Série ACT LMS Québec, alors que plusieurs pilotes locaux et provinciaux ont su rivaliser avec les meilleurs représentants du circuit américain.

La Série ACT LMS Québec sera de retour à l’Autodrome Chaudière le samedi 11 juillet.

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