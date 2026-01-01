Le tournoi Beach St-Georges réunit 95 participants

La 3e édition du tournoi Beach St-Georges s’est déroulée ce samedi 27 juin au parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges.

Au total, 33 équipes ont pris part à l’événement, réparties dans cinq catégories. Le tournoi a réuni 95 participants.

Dans la catégorie 4x4 Mixte B, la victoire est revenue à l’équipe composée d’Andy Poulin, Jade Lacasse, Béatrice Lamontagne et Mathias Faucher.

En 4x4 Mixte C, les honneurs ont été remportés par Justine Mathieu, Amélya Bilodeau, Joseph Lessard et Xavier Grenier.

Du côté des catégories 2x2, Maëlle Drouin et Florence Drouin ont gagné en U17, tandis que Maude Poulin et Elsa Audet se sont imposées en U15. En U14, Liana Boily et Rose Labbé ont terminé au premier rang.

L’événement était commandité cette année par Le Shop Santé de Saint-Georges.