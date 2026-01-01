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Le 20 décembre prochain

Un match des Anciens Canadiens au profit de l’Embâcle Hockey

durée 15h00
3 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Un match caritatif, qui mettra aux prises des anciens joueurs des Canadiens de Montréal à une équipe de la Beauce, sera présenté le dimanche 20 décembre prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie.

L'événement a pour but d’amasser des fonds pour le développement du programme L'Embâcle Hockey de la polyvalente Benoît-Vachon.

Le comité organisateur, mené par Martin Savoie, fondateur du programme compétitif, a comme objectif de récolter une somme de 30 000$ qui, outre le soutien au développement, permettra également d'acheter de l’équipement, d'acquérir des vêtements sportifs et de réaliser des projets spéciaux destinés aux jeunes joueurs.

En plus du match, la rencontre comprendra aussi des activités spéciales (animation, présentation des joueurs, séance photo, etc.) et des surprises qui seront dévoilées l’automne prochain.

C'est durant la même période que les billets seront mis en vente auprès du public. Le comité organisateur veut que le prix soit raisonnable pour rendre l'événement le plus accessible possible. Pour ce faire, des partenaires et commanditaires vont se greffer à l'événement. Déjà quelques entreprises ont confirmé leur appui.

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