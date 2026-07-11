Vallée-Jonction
Gros week-end à l'Autodrome Chaudière
L'ovale de l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction sera fort achanlandé aujourd'hui et demain alors que deux jours de courses sont programmés pour le grand plaisir des amateurs.
D'abord le samedi 11 juillet, une trentaine de pilotesde l'ACT LMS Québec ont confirmé leur participation à l'épreuve du Groupe Bégin, qui comprendra une première course de 100 tours, et une finale de 137 révolutions, avec des bourses totalisant 10 000 $.
Le même jour, les spectateurs pourront voir la 3e épreuve de la saison en Nascar Sportsman, et une finale de 43 tours dans la catégorie Nascar Vintage.
La programmation du samedi se terminera avec les courses des Légendes modifiées, une 3e manche du championnat des 5 étoiles Mac Rod Shop. Au classement, la lutte pour la tête du championnat est serrée, car seulement deux points séparent Keven Jobin (no.41) de Gabriel Jeannotte (no.69), le premier affichant un score de 77 points.
Programme du dimanche
Les compétitions du dimanche se dérouleront dans cinq divisions.
Ainsi, une quinzaine de jeunes pilotes se confronteront en Nascar Sport Compact Développement pour une finale de 40 tours. À la tête du classement, on retrouve la recrue Olivier Racine (no.21), et non loin derrière, avec seulement quatre points d'écart, se retrouve Xavier Hallé-Cloutier (no.5).
La finale de 50 tours du Nascar Sport Compact Senior déterminera le nouveau classement de la division. À l'heure actuelle, Dale Côté (no.59) est en tête, suivi d'Éric Desponts (no.51), avec cinq points d'écart. Au 3e rang, c'est l'égalité entre Jérémy Poulin (no.18) et Sandrine Labbé (no.40).
Les jeunes âgés entre 7 et 14 ans, en Mini-Sportsman, élite et développement, effectueront leur deuxième course de l’année à l’Autodrome Chaudière.
On comptera aussi une finale de 25 tours des bolides de la terre battue Minimods.
Enfin, les dames seront à l'honneur avec la 2e manche de la Triple Couronne Féminine qui offrira une finale de 50 tours.
Samedi, l'ouverture des gradins s'effectuera à 10 h 45 avec le début des courses à 15 h. Dimanche, les spectateurs auront accès aux estrades à 10 h 15. Les premiers départs sur la piste sont prévus à 13 h.
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