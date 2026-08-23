Vallée-Jonction
La journée des enfants se tiendra le 29 août à l'Autodrome Chaudière
L’action reprendra le samedi 29 août à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, avec la traditionnelle journée des enfants.
Pour l'occasion des activités, des cadeaux et des tours de voitures seront organisés pour la jeunesse dès 13 h 30. Suivra un programme de course dès 15 h.
Nascar Sportsman - L’Expert Carrossier Rive-Sud
La division Nascar Sportsman sera à sa sixième présence en piste pour prendre part au Beauce Technologie 150. La formulation sera différente pour l’occasion puisqu’il y aura 3 segments de 50 tours avec inversion des pilotes roulant sur le tour du meneur pour les segments 2 et 3. Une épreuve qui requiert patience et discipline mais qui offrira un spectacle de haute qualité puisqu’ils sont 17 pilotes confirmés à ce jour.
Nascar Vintage – Fecto Électrique
Les enfants présents dans l’assistance resteront certainement imprégnés des voitures sur l’ovale de Vallée-Jonction. Avec déjà une dizaine de pilotes confirmés, ils sauront surprendre l’assistance par la beauté inégalée de leur bolide. Avec plusieurs prétendants au podium vous ne resterez pas sur votre appétit en regardant leur finale de 75 tours.
Nascar Sport Compact Sénior - Récupération SRP
Les pilotes dans la division Nascar Sport Compact Sénior seront également présents afin de démontrer l’ensemble de leur talent en piste dans le cadre d’une finale de 40 tours. Étant à leur 6e présence sur le bitume de l’Autodrome Chaudière, les pilotes redoublent d’ardeur pour peaufiner leur ajustement afin de gagner toute la rapidité possible.
Nascar Sport Compact Développement – Desbiens Fer et Métaux
Avec un fort contingent de pilotes en piste, plusieurs ont les yeux sur les marches du podium. De ce que l’on sait, les équipes ne lésinent pas sur les efforts déployés en piste et hors piste afin de mettre leur voiture la plus compétitive possible! Ils feront tout en leur pouvoir afin d’aller chercher les grands honneurs d’une finale de 50 tours.
Mini-Sportsman –Fromagerie Victoria
Ce jour-là il y aura également les Mini-Sportsman, une catégorie réservée aux enfants de 7 à 14 ans. Ils seront en piste samedi.
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