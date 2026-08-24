Les Jarrets Noirs accèdent à la demi-finale et retrouveront les Spartans

Les Jarrets Noirs de Beauce ont leur billet pour la demi-finale après avoir remporté le cinquième et dernier match de leur série quart de finale contre les Pirates du Haut-Saint-Charles par la marque de 8 à 5, vendredi soir, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Après avoir laissé filer une avance de 4-0 et vu les Pirates créer l’égalité en quatrième manche, les Jarrets ont repris les devants en cinquième manche grâce notamment au troisième double de la soirée de Bernard Parent. Frédéric Parent a ensuite ajouté un point pour redonner une avance de deux points aux Beaucerons.

Les Jarrets ont porté leur avance à 8-4 en sixième manche. William a d’abord atteint les sentiers, volé le deuxième but et profité d’un mauvais relais pour atteindre le troisième coussin. Raphaël l’a ensuite fait marquer avant de croiser lui-même le marbre sur le quatrième double de la soirée de Bernard Parent.

Les Pirates ont tenté une remontée en fin de rencontre, mais la défensive beauceronne a résisté pour finalement compléter la victoire de 8 à 5.

Un match marquant pour les vétérans

Les vétérans des Jarrets ont été au cœur de cette victoire. Jimmy « Wild Thing » Chabot a notamment lancé les sept manches, retirant cinq frappeurs sur des prises et accordant quatre points mérités.

À l’attaque, Bernard Parent a connu une soirée exceptionnelle avec quatre doubles en quatre présences au bâton, en plus de faire produire trois points.

Les Jarrets Noirs ont ainsi remporté la série 3-2 et peuvent maintenant se tourner vers un duel entièrement beauceron en demi-finale. Ces derniers affronteront les Spartans de Sainte-Marie dans une série 3 de 5. Les deux formations, issues de la Beauce, se disputeront donc une place en finale.

Le premier match sera présenté ce mardi à 20 h sur le terrain des Spartans à Sainte-Marie. Les Jarrets seront ensuite de retour à domicile jeudi 27 août à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil. Le troisième match est prévu dimanche 30 août.

Après avoir éliminé les Pirates au terme d’une série de cinq rencontres, les Jarrets Noirs tenteront maintenant de poursuivre leur parcours éliminatoire aux dépens de leurs rivaux de Sainte-Marie.