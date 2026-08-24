Course de montagne dans les Alpes italiennes
Philippe Poulin termine 173e au Trofeo Kima
Le Beaucevillois Philippe Poulin a complété samedi, dans les Alpes italiennes, la course à pied la plus spectaculaire au monde, en terminant à la 173e position.
En effet, l'athlète de 23 ans a parcouru la distance de 52 kilomètres du Trofeo Kima avec un chrono de 9:11:30, parmi les quelque 268 inscrits chez les hommes, et les 53 femmes au fil de départ.
En comparaison, le gagnant de l'épreuve — comprenant plus de 4 200 mètres en dénivellation, avec sept passages de cols au-dessus de 2 500 m, et une altitude maximale à près de 3 000 mètres — l'Italien William Boffelli a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 6:07:43.
Au nombre de la quarantaine de pays participants, le Canada a pu compter, outre le Beauceron, sur trois autres représentants de l'unifolié, soit Arnaud Mercier (125e/8:33:43), et chez les femmes, Kalie McCrystal, qui a terminé en 4e place (7:58:35) dans le contingent féminin, Katarina Kuba (31e/10:38:49), et Fanny Girardin (46e/11:13:11). Cette dernière, tout comme Philippe, avait obtenu ce laissez-passer pour l'Italie après avoir remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier.
En novembre, on devrait retrouver le Beaucevillois en compétition au 4e Beaver's Ultra 24 h, qui aura lieu au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Près de 10 000$ amassés pour le sport jeunesse à Saint-Côme-Linière
L’aréna de Saint-Côme-Linière a accueilli la première édition de la soirée Noir et Blanc au profit du sport jeunesse de la municipalité, le 15 août. Sous la supervision d’un comité de bénévoles dynamiques, la soirée a connu un vif succès en amassant près de 10 000$ pour les organisations sportives de Saint-Côme Linière. Cette ...LIRE LA SUITE
Des courses d’accélération de motoneiges sur gazon ce samedi
Le Club de motoneiges de Beauceville accueillera la toute première présentation du BeauceSports Grass Drag , une compétition de courses d’accélération de motoneiges sur gazon. Le rendez-vous est donné à compter de 11 h, ce samedi 29 août. Pour l’occasion, des coureurs de plusieurs régions s'affronteront sur des engins extrêmement ...LIRE LA SUITE
Du Québec Méga Trail à la Bolivie : l'été sans répit de Justin Rodrigue
« C'est fini, j'arrête. Il y a aucune chance que je reparte ». Au kilomètre 75 du Québec Méga Trail, un ultra-marathon de 135 km, Justin Rodrigue avait pris sa décision. Assis à un ravitaillement, la montre et les souliers retirés, le jeune athlète de Saint-Georges, 20 ans, était certain d'en avoir terminé pour cette année. Il ...LIRE LA SUITE