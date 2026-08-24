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Sports et loisirs

Course de montagne dans les Alpes italiennes

Philippe Poulin termine 173e au Trofeo Kima

En mortaise, Philippe Poulin, en compagnie de Fanny Girardin. Les deux athlètes avaient obtenu leur laissez-passer pour l'Italie après avoir remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier.
Photo: Capture d'écran Facebook Trofeo Kima — Photo en mortaise: Courtoisie

En mortaise, Philippe Poulin, en compagnie de Fanny Girardin. Les deux athlètes avaient obtenu leur laissez-passer pour l'Italie après avoir remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier.

Le Beaucevillois Philippe Poulin a complété samedi, dans les Alpes italiennes, la course à pied la plus spectaculaire au monde, en terminant à la 173e position.

En effet, l'athlète de 23 ans a parcouru la distance de 52 kilomètres du Trofeo Kima avec un chrono de 9:11:30, parmi les quelque 268 inscrits chez les hommes, et les 53 femmes au fil de départ.

En comparaison, le gagnant de l'épreuve — comprenant plus de 4 200 mètres en dénivellation, avec sept passages de cols au-dessus de 2 500 m, et une altitude maximale à près de 3 000 mètres — l'Italien William Boffelli a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 6:07:43.

Au nombre de la quarantaine de pays participants, le Canada a pu compter, outre le Beauceron, sur trois autres représentants de l'unifolié, soit Arnaud Mercier (125e/8:33:43), et chez les femmes, Kalie McCrystal, qui a terminé en 4e place (7:58:35) dans le contingent féminin, Katarina Kuba (31e/10:38:49), et Fanny Girardin (46e/11:13:11). Cette dernière, tout comme Philippe, avait obtenu ce laissez-passer pour l'Italie après avoir remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier.

En novembre, on devrait retrouver le Beaucevillois en compétition au 4e Beaver's Ultra 24 h, qui aura lieu au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

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