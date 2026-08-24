Philippe Poulin termine 173e au Trofeo Kima

En mortaise, Philippe Poulin, en compagnie de Fanny Girardin. Les deux athlètes avaient obtenu leur laissez-passer pour l'Italie après avoir remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier.

Le Beaucevillois Philippe Poulin a complété samedi, dans les Alpes italiennes, la course à pied la plus spectaculaire au monde, en terminant à la 173e position.

En effet, l'athlète de 23 ans a parcouru la distance de 52 kilomètres du Trofeo Kima avec un chrono de 9:11:30, parmi les quelque 268 inscrits chez les hommes, et les 53 femmes au fil de départ.

En comparaison, le gagnant de l'épreuve — comprenant plus de 4 200 mètres en dénivellation, avec sept passages de cols au-dessus de 2 500 m, et une altitude maximale à près de 3 000 mètres — l'Italien William Boffelli a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 6:07:43.

Au nombre de la quarantaine de pays participants, le Canada a pu compter, outre le Beauceron, sur trois autres représentants de l'unifolié, soit Arnaud Mercier (125e/8:33:43), et chez les femmes, Kalie McCrystal, qui a terminé en 4e place (7:58:35) dans le contingent féminin, Katarina Kuba (31e/10:38:49), et Fanny Girardin (46e/11:13:11). Cette dernière, tout comme Philippe, avait obtenu ce laissez-passer pour l'Italie après avoir remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier.

En novembre, on devrait retrouver le Beaucevillois en compétition au 4e Beaver's Ultra 24 h, qui aura lieu au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.