Première soirée Noir et Blanc
Près de 10 000$ amassés pour le sport jeunesse à Saint-Côme-Linière
L’aréna de Saint-Côme-Linière a accueilli la première édition de la soirée Noir et Blanc au profit du sport jeunesse de la municipalité, le 15 août.
Sous la supervision d’un comité de bénévoles dynamiques, la soirée a connu un vif succès en amassant près de 10 000$ pour les organisations sportives de Saint-Côme Linière. Cette somme sera redistribuée selon les besoins des différents groupes.
Près de 200 personnes ont participé à l'événement. L'après-midi, des jeux gonflables et une maquilleuse étaient présents pour les plus jeunes, tandis qu'un chansonnier a animé le souper. Notons aussi que plusieurs anciennes photos et vieux chandails d’équipe de la municipalité avaient été exposé pour démontrer que le sport a toujours été important dans la communauté.
Rappelons qu’en mai dernier, le conseil d’administration du Club FADOQ St-Côme avait tenu sa première édition d’un méga bingo qui offrait 2 000$ en prix, dont un montant de 1 000$ gagné par Linda Morin de Saint-Georges. Cette soirée festive avait aussi permis de remettre 9 000$ pour soutenir les activités du camp de jour.
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