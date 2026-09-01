Cégep Beauce-Appalaches
Les Condors football lancent leur saison avec une victoire
Plus de 700 personnes étaient réunies samedi après-midi au Cégep Beauce-Appalaches pour le premier match de la saison des Condors football, qui a remporté son duel 35 à 8 face au Noir et Or du Cégep de Valleyfield.
La formation beauceronne a imposé son rythme des deux côtés du ballon avec 512 verges de gains en attaque et seulement 152 accordées en défensive.
« Nous avons été capables d’imposer notre jeu autant offensivement que défensivement. Notre nouveau quart-arrière Elliot Poulin a très bien répondu pour une première sortie au niveau collégial et notre défensive a constamment mis de la pression. C’est une bonne façon d’amorcer la saison, même si le travail ne fait que commencer », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.
Pour souligner le coup d’envoi de la saison 2026 des Condors, Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, a effectué le botté protocolaire avant le début de la rencontre.
Une offensive qui cumule plus de 500 verges
À son premier match au football collégial, le quart-arrière Elliot Poulin a dirigé l’offensive des Condors avec aplomb. Le numéro un a complété 15 de ses 29 passes pour 300 verges et trois passes de touché, en plus d’ajouter 54 verges au sol.
Le receveur Louis St-Pierre a été sa cible la plus productive avec quatre attrapés pour 144 verges et deux touchés. Raphaël Jalbert s’est également illustré dans les deux facettes du jeu. Il a mené l’attaque au sol avec 60 verges en cinq portées, en plus de capter quatre passes pour 59 verges et un touché.
Adam Giguère a inscrit l’autre majeur des Condors au sol et a terminé la rencontre avec 46 verges par la course. Collectivement, l’offensive beauceronne a généré 512 verges de gains, dont 308 par la passe et 204 au sol.
Une défensive étouffante
De l’autre côté du ballon, la défensive des Condors a limité le Noir et Or à seulement 152 verges de gains. Le front défensif a maintenu une pression constante sur le quart-arrière adverse, réussissant cinq sacs au cours de la rencontre.
Émile Paradis a mené la charge avec deux sacs du quart, tandis que Gabriel Paradis, Tommy MacMillan et Mathias Bernard en ont chacun ajouté un. La défensive a également provoqué trois revirements par interception, réussis par Cédrick Drouin, Gabriel Paradis et William Leclerc.
Des rendez-vous à ne pas manquer à domicile
Les Condors prendront maintenant la route samedi prochain pour affronter les Nomades du Collège Montmorency. Ils seront de retour le dimanche 13 septembre à 13 h, alors qu’ils accueilleront les Nordiques du Collège Lionel-Groulx. Pour l’occasion, la nouvelle mascotte de la 61e Finale des Jeux du Québec sera sur place.
Le samedi 19 septembre à 19 h 30, les Condors recevront les Faucons du Cégep de Lévis à l’occasion du traditionnel match des retrouvailles. Un tailgate sera organisé en marge de la rencontre pour réunir les anciens Condors, les partisan(ne)s et la communauté. Le dernier rendez-vous à domicile de la saison régulière aura lieu le samedi 17 octobre à 19 h 30 contre les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit de passage à Saint-Georges.
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