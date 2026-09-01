Une première compétition réussie sur la nouvelle piste d’athlétisme de Saint-Georges

Quelque 65 athlètes, âgés de 10 à 70 ans, ont pu fouler la nouvelle piste d’athlétisme de la Polyvalente Saint-Georges, lors de la toute première compétition organisée à cet endroit par le Club d’athlétisme Beauce-Etchemin (CABE).

L'événement, qui s'est tenu le samedi 22 août dernier, a rassemblé des sportives et des sportifs provenant de plusieurs villes et régions du Québec, notamment de Montréal, Mont-Tremblant, Saguenay, Rivière-du-Loup, Lévis, Québec et, bien sûr, de la Beauce.

Sous un soleil radieux, ils ont pris part à une grande variété d’épreuves: sprint, haies, demi fond, steeple-chase, lancer du poids, lancer du javelot, saut en hauteur et saut en longueur. La journée s’est conclue de façon spectaculaire avec la tenue d’un relais 4 x 100 m mixte, marquant ainsi la fin de cette première compétition civile sur la nouvelle piste.

La rencontre s’est déroulée sous la supervision de sept officiels d’Athlétisme Québec, en collaboration avec plus de 25 bénévoles et une équipe d’athlètes du Rouge et Or de l’Université Laval, qui a assuré le volet technique de l’événement: départs sur piste, chronométrage par photo-finish, présentation des épreuves et animation.

Pour le CABE, cette première compétition représente une étape importante dans le développement de l’athlétisme dans la région. La nouvelle piste permet maintenant aux athlètes de la Beauce de s’entraîner dans des installations de qualité, tout en donnant à Saint-Georges la capacité d’accueillir des compétitions de niveau provinciales.

Les athlètes de la région Beauce-Etchemin qui souhaitent découvrir l’athlétisme ou poursuivre leur développement pourront se joindre au CABE lors des prochaines sessions de cross-country ou d’athlétisme intérieur.

Les informations concernant les inscriptions et les activités du club sont disponibles sur le site web du CABE ainsi que sur la page Facebook.

Jeux du Québec: une étape déterminante franchie en vue de 2027

Cette compétition constituait un quatrième événement-test dans la région, en préparation de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Saint-Georges à l’été 2027.

On sait déjà que les épreuves d’athlétisme seront présentées lors du Bloc 1, soit du 30 juillet au 3 août. Pour assurer le bon déroulement des compétitions, plus de 100 bénévoles seront nécessaires. Le CABE invite dès maintenant les personnes intéressées à vivre l’événement de l’intérieur à manifester leur intérêt en visitant la section «Bénévolat» de son site Web.

La compétition du 22 août a offert une occasion concrète de former et de préparer les bénévoles ainsi que de futurs officiels, qui pourront être appelés à jouer un rôle lors des Jeux du Québec.