Rappel des règles pour la conduite sécuritaire d’un véhicule hors route

Alors même que la saison des motoquads, autoquads et motocyclettes tout-terrain bat son plein, le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle l’importance de faire preuve de prudence lors de la conduite de l’un ou l’autre de ces véhicules.

Une utilisation responsable des VHR permet en effet de profiter pleinement de cette activité, tout en réduisant les risques d’accident. La sécurité repose d’abord et avant tout sur le respect d’une série de règles qui concernent aussi bien les propriétaires que les utilisateurs, les adultes que les adolescents, ainsi que les personnes responsables de mineurs. Ce type de véhicules présente un risque accru pour les enfants, lesquels sont plus vulnérables aux blessures graves en cas d’éjection ou de renversement.

Rappelons quelques-unes des règles à respecter

1. Pour circuler sur un sentier, une route, une terre publique ou une terre privée appartenant à une municipalité :

• seules les personnes âgées d’au moins 16 ans et titulaires d’un permis de conduire

sont autorisées à conduire la plupart des VHR;

• les conducteurs âgés de 16 ou 17 ans doivent de plus posséder un certificat de formation délivré par la Fédération québécoise des clubs quads ou la Fédération québécoise des motos hors route;

• la seule exception concerne les autoquads (côte à côte), pour lesquels l’âge de conduite minimal est de 18 ans.

2. Pour circuler uniquement sur les terrains privés :

• les personnes âgées de moins de 18 ans qui n’ont pas de permis de conduire et de certificat de formation peuvent être aux commandes d’un VHR seulement si les conditions et exigences de supervision suivantes sont respectées :

- l’un de ses parents ou la personne qui en a la garde légale l’autorise à pratiquer

cette activité;

- le mineur est accompagné par une personne majeure autorisée à conduire un VHR qui s’assure de circuler à une distance du mineur permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de difficulté; un tel accompagnement n’est toutefois pas requis si le mineur ne circule que sur la propriété de ses parents, sur celle de la personne qui en a la garde ou sur celle d’un membre de sa famille.

3. Exigences générales pour circuler en VHR de façon sécuritaire :

• le port d’un casque certifié et d’un équipement de protection complet est obligatoire;

• le transport de passagers est permis uniquement si le véhicule est conçu ou adapté conformément à cette fin;

• la vitesse maximale pour circuler en VTT est de 50 km/h. Il est recommandé d’adapter la conduite aux conditions du terrain et au niveau d’expérience du conducteur et des passagers;

• la conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues est strictement interdite;

• enfin, sont également prohibés toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la vie des personnes.

Dans tous les cas, une formation adéquate à la conduite et une sensibilisation aux risques sont hautement recommandées.

Causes des décès en véhicules hors route

La plupart des accidents mortels en véhicule hors route, que ce soit sur les sentiers ou hors sentier, sont généralement le résultat de facteurs humains tels :

• la consommation d’alcool ou de drogue;

• les comportements téméraires ou l’inattention;

• les excès de vitesse.

Chaque année, on compte en moyenne une cinquantaine de décès liés à la conduite d’un véhicule hors route. En plus de ceux-ci, environ 900 personnes sont hospitalisées chaque année (données de 2011 à 2021 de l’Institut national de santé publique du Québec).

La sécurité repose sur des gestes simples, mais essentiels. Une utilisation responsable des VHR permet de profiter pleinement de ce loisir tout en réduisant les risques d’accident.