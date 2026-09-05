Début de saison pour les Chevaliers de Lévis: Trois-Rivières a le dessus

C’est une toute autre saison qui recommençait pour les Chevaliers de Lévis alors que 15 nouveaux joueurs enfilaient officiellement le chandail lévisien.

C’est une visite à Trois-Rivières qui était au calendrier pour débuter cette saison. Le gardien Guillaume Dumais, des Chevaliers, ouvre le bal devant la cage alors que son vis-à-vis trifluvien est Antoine Brunelle.

L’historique de succès au Complexe sportif Promutuel Assurance est peu glorieux pour l’équipe de Chaudière-Appalaches, mais ils tenteront de renverser la vapeur en lever de rideau. Le vétéran Malek Bélanger ne tarde pas à s'inscrire à la marque alors qu’il déjoue aisément Brunelle après seulement 59 secondes de jeu. Malgré ce début explosif, le premier vingt appartient aux Estacades et c’est Dumais qui ferme la porte à quelques reprises. Après 20 minutes d’écoulées, les Chevaliers retournent au vestiaire en avance par un but.

Les locaux connaissent bien leur patinoire et ils en profitent en attaquant de nouveau la cage de Dumais. C’est en avantage numérique qu’Édouard Béland déjoue le cerbère de Lévis ; des mentions d’aide sont accordées à Malik Grenier et Thomas Boutet. Le pointage ne bouge plus et la marque est égale après 40 minutes de jeu.

Un dernier tiers en faveur des Estacades, puisque trois buts sont inscrits. Tout d’abord, Renaud Hubert inscrit son premier de la campagne après 92 secondes de jouées. Lévis a la chance d’obtenir une attaque à cinq, mais c'est Émile Guévin qui profite d’une erreur lévisienne pour y aller d'une feinte gauche-droite et battre le numéro 35 des Chevaliers. À nouveau en désavantage numérique, Lévis voit Trois-Rivières sceller l'issue de la partie dans un filet désert, cette fois-ci par l'entremise de Jayden Glaude.

Marque finale : 4-1 Trois-Rivières.

C’est un long week-end qui attend les protégés de Giguère. Le retour à l'action est prévu le 11 septembre prochain pour un programme double contre l’Intrépide de Gatineau au Complexe Branchaud-Brière.