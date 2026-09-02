Deux séances en septembre
Des inscriptions au programme Accès Loisirs Beauce-Centre
Les résidents de Beauce-Centre vivant en situation de faible revenu pourront bénéficier gratuitement d’activités de loisir grâce au programme Accès Loisirs Beauce-Centre, avec deux séances prévues en septembre.
La première aura lieu le mercredi 23 septembre, de 15 h 30 à 19 h, à la salle Desjardins du Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.
La seconde prendra place le mercredi 30 septembre, de 15 h 30 à 19 h, au Centre culturel de Tring-Jonction. L'accès pour les personnes à mobilité réduite pourra se faire à partir du 280, avenue Saint-Jacques.
L’admissibilité au programme est déterminée en fonction du revenu du foyer.
La MRC Beauce-Centre invite les personnes intéressées à se présenter à l’un ou l’autre de ces rendez-vous avec une preuve de revenu, telle qu’un avis de cotisation, un talon de paie, ou un carnet de réclamation. L’admissibilité de chacun sera vérifiée en toute confidentialité.
Les inscriptions aux activités seront accordées selon les places disponibles.
Une foule d’activités accessibles sans frais
Le programme permet de participer gratuitement à un large éventail d’activités sportives, culturelles, artistiques, aquatiques, culinaires et de plein air. Des billets pour des spectacles, des expositions, des festivals ainsi que certaines activités touristiques peuvent également être offerts.
Cette offre s’adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux aînés admissibles résidant sur le territoire de Beauce-Centre.
Mis en place à l’automne 2025, Accès-Loisirs Beauce-Centre repose sur la collaboration d’organismes et de partenaires qui rendent disponibles des places dans leurs activités. Réalisé en collaboration avec Accès-Loisirs Québec, le programme contribue à réduire les obstacles financiers à la pratique d’activités de loisir et à favoriser la participation sociale.
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