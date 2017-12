Hockey : les Beaucerons de Sainte-Marie s'inclinent face à Bellechasse

Les Beaucerons de Sainte-Marie, qui font partie de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, ont disputé un match contre le Lafontaine de Bellechasse lors du vendredi 15 décembre dernier. La partie, qui s'est déroulée au Centre Caztel de Sainte-Marie, s'est terminée au compte de 5 à 3 pour les visiteurs.

Les Beaucerons avaient bien entrepris la rencontre en prenant une avance de 3 à 1 après 20 minutes de jeu, grâce au but de Jérémy Boutin et d'un doublé de Dave Boily.

Après une deuxième période sans buts comptés ni d'un côté, ni de l'autre, les joueurs du Lafontaine de Bellechasse sont revenus en force en troisième période en comptant quatre buts, dont le dernier dans un filet désert, pour ainsi porter la marque à 5 à 3 pour les visiteurs.

Les marqueurs pour ce match ont été, pour Sainte-Marie, Jérémy Boutin et Dave Boily, et pour Bellechasse, Jérôme Cadrin en première période, ainsi qu'Hubert Pouliot à deux reprises, Jérémie Fournier et Joseph L'Heureux en troisième période.

Les Beaucerons ont ensuite rendu visite au Boutin Express de Plessisville, dimanche le 17 décembre dernier. Les résultats de ce match seront dévoilés sous peu sur notre quotidien Web.

Précisons que les joueurs du Boutin Express se retrouvent juste derrière les Beaucerons au classement général, l'équipe de Sainte-Marie étant actuellement classée au troisième rang du Circuit Loubier.