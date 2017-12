Les Beaucerons n'arrivent pas à répliquer en troisième période contre Plessisville

Les Beaucerons de Sainte-Marie ont rendu visite au Boutin Express de Plessisville dimanche le 17 décembre dernier, à 18 h 50. Ces derniers se sont inclinés et la partie jouée entre les deux équipes de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches la semaine dernière s'est soldée au compte de 3 à 2 pour les locaux.

La partie a débuté du bon pied pour Sainte-Marie. Le joueur numéro 27, Samuel Gilbert, a marqué le premier but de la rencontre après un peu plus de six minutes de jeu, aidé de Gabriel Faucher et de Charles Mathieu.

Jonathan Veilleux, numéro 16 pour les Beaucerons, a ensuite fait de même, assisté du numéro 4, Thomas Laflamme. Les Beaucerons bénéficiaient donc d'une avance de 2 à 0 après leur premier vingt à Plessisville.

En deuxième période, l'écart entre les deux équipes s'est resserré. Les locaux ont répliqué à deux reprises. Les joueurs du Boutin Express Alex Lessard et Alexis Côté ont tour à tour compté un but, et le second tiers s'est terminé avec un pointage de 2 à 2.

La troisième période a permis au joueur Samuel Beaudoin de Plessisville de donner l'avance à son équipe avec à peine quatre minutes à faire. Sainte-Marie n'a pas répliqué, et Plessisville l'a finalement emporté 3 à 2 à l'issue de ce match.

Les Beaucerons ont ensuite rendu visite au Lévy Honda de Lévis vendredi le 22 décembre dernier. Les résultats de ce match seront dévoilés sous peu sur notre quotidien Web.