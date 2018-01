Le froid mordant fait fondre l'achalandage des stations de ski au Québec

L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a confirmé, dans son communiqué émis aujourd'hui, jeudi le 4 janvier, que « malgré la présence de conditions de ski exceptionnelles pour le temps des Fêtes, le froid mordant qui a sévi à travers le Québec a fait fondre l’achalandage des stations de ski au bénéfice d’activités intérieures. »

La période des Fêtes, qui représente en moyenne 20 % de la saison de ski pour les stations à travers la province, s'annonce plutôt décevante.

La fréquentation des stations de ski avait bondi de 15,6 % avec un total de 6 millions de jours-ski l’an dernier, soit le meilleur résultat des trois dernières années. Seulement pour la période des Fêtes, la croissance avait atteint 70 % en 2016.

Selon les données préliminaires recueillies par l’ASSQ, les prévisions d’achalandage prévoient un retour sous la barre du million de visites pour cette période en 2017, un résultat se situant près de la moyenne des trois dernières années.

Des conditions de ski favorables

L’ensemble des régions du Québec a reçu une quantité de neige importante avant Noël et comme les précipitations de neige devraient se poursuivre dans plusieurs régions, plusieurs stations ont pu ouvrir plus tôt qu'à l'habitude et dans plusieurs cas, à 100 % du domaine skiable.

« Les amateurs de ski qui ont bravé le froid ont pu profiter au maximum des excellentes conditions de ski », a souligné Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec.

« Il n’y avait pas d’attente aux remontées mécaniques. Plusieurs stations ont su adapter leur plan d’opération afin d’offrir des activités intérieures en plus de faire découvrir les autres activités offertes à leur montagne telles que la randonnée alpine, la raquette, le vélo d’hiver ou encore le ski de fond », a poursuivi M. Juneau.

Il est possible de constater déjà qu'avec la neige reçue dans les dernières heures et les températures plus clémentes, de nombreux skieurs et planchistes sont de retour sur les pentes de ski du Québec.

« La période des Fêtes s'étirera jusqu'au 7 janvier cette année et nous sommes convaincus que le bilan préliminaire s'améliorera grandement au cours des prochains jours », a conclu Yves Juneau de l'ASSQ.

Notons que l'industrie du ski est optimiste face aux mois de janvier et de février 2018, soit la période qui représente la plus grande portion de l'achalandage avec 42,5 % de la part du gâteau.