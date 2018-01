Une subvention de 50 000 $ pour le Club VTT Les Jarrets Noirs de Beauceville

Le Club VTT Les Jarrets Noirs, qui regroupe les municipalités de Beauceville, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Joseph et Saint-Odilon, a présenté une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec, volet entretien des sentiers, l'an dernier. Ce club de la Beauce a finalement reçu une subvention de 50 000 $ à cet effet en décembre 2017.

À lire également :

Cette subvention a permis l'acquisition d'un nouvel équipement de surfaçage et d’entretien des sentiers de marque John Deere 6120M, de l'année 2018.

Notons que ce volet vise à apporter une aide financière aux clubs quads et aux associations de clubs quads admissibles afin qu’ils réalisent, dans le respect de l’environnement, un entretien sécuritaire des sentiers pour les usagers du réseau de sentiers reconnu par la Fédération québécoises des Clubs Quads.

Avec près de 200 membres et 90 kilomètres de sentiers, cette subvention arrive à point pour le Club VTT Les Jarrets Noirs.

« Un grand territoire avec peu de population rend l’existence plus difficile financièrement pour un club tel que le nôtre », explique le vice-président et trésorier du club, Éric Busque.

Le président actuel, Gino Poulin, qui est en poste depuis près de 18 ans, se dit également « très fier d’ajouter cet équipement neuf et moderne aux deux autres équipements déjà en opération sur tout le territoire des Jarrets Noirs ».

M. Busque tient finalement à remercier tous les commanditaires, ainsi que la Ville de Beauceville, pour l’aide apportée, et rappelle l’importance des commandites pour un club quad sans but lucratif.

Rappelons qu'un total de 35 clubs de motoneige et de VTT de la région Chaudière-Appalaches se partageront une aide financière de 852 388 $, qui leur permettront d'assurer l'entretien des sentiers ainsi que la pérennité de la pratique de la motoneige et du VTT dans un cadre sécuritaire et respectueux de l'environnement.