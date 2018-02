Deux équipes de l’Ascalon St-Georges déjà qualifiées pour les séries finales

Alors que la phase du calendrier régulier n’est pas encore terminée, deux équipes de soccer de l’Ascalon Saint-Georges sont déjà qualifiées pour les séries finales de la saison d'hiver 2017-2018, soit les formations U15 féminin AA et U16 féminin A.

La performance des joueuses U15 qui évoluent dans la catégorie AA, étant le plus haut niveau de l'Association régionale de soccer de Québec, est d'ailleurs à souligner.

Notons que l’équipe masculine U13 A de l'Ascalon pourrait rapidement s’ajouter au duo mentionné ci-haut en cas de victoires lors de leurs prochains matchs.

Cette tâche sera par contre plus difficile pour la formation féminine U14 A qui, en raison de deux revers consécutifs, pourrait rater de peu une qualification aux séries finales.

Du côté des seniors, l’équipe féminine AA n’a pas connu la victoire depuis le 12 décembre dernier, ce qui la place en septième position au classement. L’équipe devra réaliser un sans faute sur ses derniers matchs de la saison pour espérer obtenir une quatrième position, position ouvrant la porte des séries finales.

En ce qui concerne les équipes U9 à U12, elles participeront au championnat de la Ligue de développement de l’ARSQ, une compétition est axée uniquement sur le développement des

aptitudes de jeu. Aucun classement ni compilation de résultats ne sont opérés lors de ce championnat.

Saison estivale



La période d’inscription pour la saison estivale 2018 des équipes compétitives et locales de l’Ascalon Saint-Georges se déroulera lors des 22 et 23 février prochains, de 18 h 30 à 20 h 30, ainsi que le 24 février, de 9 h à 12 h, au Carrefour Saint-Georges près de l'entrée du Sports Experts. Il est également possible de s'inscrire en ligne sur la plateforme Web de l’Ascalon Saint-Georges.



Précisons que l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG) est actuellement en période de recrutement d’arbitres pour la prochaine saison estivale de soccer. L’ASMSG invite donc tous les passionnés de soccer de la région à s’inscrire en vue des prochaines formations d’arbitrage à venir en communiquant avec Véronique Roy par courriel au laroy22@hotmail.com.