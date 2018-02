Le Giovannina a débuté sa première ronde des séries sur une bonne note

Le Giovannina de Sainte-Marie a remporté ses deux premières rencontres éliminatoires en fin de semaine face à l’Impérial de Saint-Pascal.

La troupe de Steeve Tanguay a signé des victoires de 4 à 2 et de 5 à 1 vendredi (16 février) et samedi (17 février).

Au premier duel, c’était l’impasse 2 à 2 après la période médiane, mais Jason Breton et Samuel Landry ont chacun inscrit un but au troisième engagement pour assurer la victoire à leur équipe.

« On a réussi à dominer la troisième », a commenté l’entraîneur-chef.

Pour Landry, il s’agissait de son deuxième du match. Maxime Cliche a été l’auteur du premier filet de l’équipe de Sainte-Marie et Marc-André Huppé a terminé le match avec 33 arrêts pour cette rencontre disputée à Sainte-Marie.

Moins de 24 heures plus tard, ces deux équipes se retrouvaient à nouveau, mais à Saint-Pascal.

« On a joué un très gros match et Huppé a été solide ; surtout en première période avec 21 arrêts », a fait savoir Tanguay.

Yannick Drouin, Samuel Landry et Jason Breton ont secoué les cordages en première. Michael Laplante et Anthony Dumont ont fait de même au dernier tiers.

La série trois de cinq reprendra vendredi (23 février) à 21 h à Sainte-Marie. Si le Giovannina ne parvient pas à éliminer l’Impérial, le quatrième match de la série sera samedi (24 février) à 19 h 30 à Saint-Pascal.

Des honneurs pour le Giovannina

Avant le début des séries, la Ligue a remis ses trophées de fin de saison et Samuel Landry en a reçu trois : meilleur pointeur, meilleur buteur et celui du joueur le plus spectaculaire.

L’attaquant a récolté 18 buts et autant de passes pour un total de 36 points en 20 rencontres.

Steeve Tanguay est reparti avec le trophée d’entraîneur de l’année tandis que le trophée d’organisation de l’année a été remis au Giovannina.