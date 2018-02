Karaté : Jérôme Bernard rafle un titre qui lui a toujours échappé

Au Championnat Yoseikan Beauce, qui se tenait samedi (24 février) à la polyvalente Saint-François de Beauceville, le karatéka Jérôme Bernard a raflé le titre de grand champion en combat pour la première fois de sa carrière.

Il est également monté sur la plus haute marche du podium en kata synchro avec Vanessa Drouin. À noter que les deux athlètes représentaient les Studios Unis de Val-Bélair. Quant à Drouin, elle a aussi pris la première place en kata armé open (ceinture noire mixte).

« Il y a toujours place à l’amélioration, mais je suis satisfaite de mes résultats », a mentionné celle qui a aussi terminé deuxième en kata armé traditionnel (ceinture noire mixte) et en kata traditionnel (ceinture noire femme).

Quatre de leurs protégés étaient aussi en action lors de cette fin de semaine, soit Léo Brûlé (participation en kata compétition et participation en combat), Karolanne Lessard-Roy (troisième en combat et participation en kata traditionnel), Rose-Marie Forgue (deuxième en combat et participation en kata traditionnel) et Mario Brûlé (premier en combat et participation en kata).

Des karatékas en action

Parmi eux, se trouvaient également des élèves des Studios Unis Beauce.

Jean-Pierre Caron :

Troisième en kata traditionnel

Suzie Roy :

Deuxième en kata traditionnel

Troisième en kata armé créatif

Quatrième en kata armé traditionnel

Nicolas Ménard :

Premier en kata open

Deuxième en kata armé créatif

Deuxième en musical open

Lucas Roy :

Premier en kata extrême musical

Premier en kata armé

Jean-Gabriel Chrétien :

Quatrième en kata armé

Participation en kata traditionnel

Jean-Raphaël Chrétien :

Deuxième en kata armé

Troisième en kata traditionnel

Olivier Ménard :

Deuxième en kata traditionnel

Deuxième en combat

Édouard Pomerleau :

Troisième en kata traditionnel

Troisième en kata armé

Clara Breton :

Deuxième en kata traditionnel

Premier en combat

Loic Drouin :

Participation en kata traditionnel