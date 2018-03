Les Bulls de Saint-Prosper perdent la bataille face au Model de Lotbinière

Les Bulls de Saint-Prosper ont tout essayé pour remporter leur série face au Model de Lotbinière, mais ces derniers étaient tout simplement trop forts.

Après avoir remporté le premier match de la série 5 à 3 il y a un peu plus d’une semaine, la troupe de Jérôme Drouin a perdu le deuxième duel 6 à 5 en prolongation.

En fin de semaine, les Bulls se sont inclinés respectivement 6 à 3 et 4 à 1 les 2 et 3 mars.

« Je tiens à souligner l’effort incroyable de cette équipe, qui n’a jamais abandonnée face à l’adversité, a indiqué l’entraîneur-chef. Je suis honoré d’avoir eu la chance de coacher des guerriers comme ceux-là. »

Quelques minutes fatales

Au premier affrontement de la dernière fin de semaine, celui à Lotbinière, les deux équipes sont retournées au vestiaire avec une impasse de 1 à 1, mais en deuxième période, les visiteurs ont encaissé quatre buts au cours de cet engagement.

« On a été absents pendant 10 minutes, a constaté Drouin. C’était 5 à 1 après deux périodes et on a réussi deux buts rapides en troisième, mais c’était trop tard. »

Les deux buts rapides dont parlait l’entraîneur étaient ceux de William Poulin et de William Breton, qui ont été inscrits avec un écart de 34 secondes. Maxime Cormier a été l’autre buteur en première période.

Tout s’est joué en troisième

Au second duel, mais cette fois à Saint-Prosper, le Model avait les devants 1 à 0 après 40 minutes et Olivier Beaulieu a nivelé le pointage au milieu de la dernière période avec un filet en avantage numérique.

Quelques instants plus tard et en désavantage numérique, le Model a pris les devants pour ne plus jamais regarder derrière lui par la suite.