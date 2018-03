Le Model a remporté ses deux rencontres de la fin de semaine face au Cleri Sport

L’entraîneur-chef du Cleri Sport, Stéphane Poulin, aurait sans aucun doute préféré un autre scénario que celui qui s’est passé en fin de semaine. Son équipe a perdu ses deux affrontements dans le deuxième tour éliminatoire face au Model de Lotbinière.

Le premier duel, celui de vendredi (9 mars) au domicile du Model, s’est terminé 6 à 1.

« Ils ont été opportunistes en plus de capitaliser sur nos erreurs », a commenté Poulin, qui a vu sa troupe retourner au vestiaire après 20 minutes de jeu avec un retard de quatre buts.

Charles-Étienne Roy a réduit l’avance du Model en avantage numérique au milieu du deuxième tiers, mais les locaux ont inscrit deux buts supplémentaires avant la fin de cet engagement.

Le Cleri Sport continue de se battre

Samedi, cette fois à Saint-Georges, la rencontre s’est terminée 5 à 3.

En retard 4 à 1 en troisième période, le Cleri s’est rapproché à un seul but d’écart à la suite des filets d’Édouard Giguère et de Vincent Dumont. « On a joué un bon match et on est revenu de l’arrière, a souligné Poulin. Notre objectif est toujours le même, c’est-à-dire de gagner un match là-bas. Ça devra être le prochain et ensuite les ramener à Saint-Georges pour provoquer un cinquième match. Il faut y aller une rencontre à la fois. »

Frédéric Michaud a été l’autre buteur du Cleri dans ce deuxième duel.

La série se terminera la fin de semaine prochaine

C’est la fin de semaine prochaine que se terminera cette série trois de cinq.

Vendredi (16 mars), le troisième affrontement sera à Saint-Agapit à 20 h 40 et le lendemain à 20 h 30 à Saint-Georges.

Advenant une cinquième partie, elle sera dimanche à 19 h 40 au domicile du Model.