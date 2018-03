Le Cleri Sport élimine les Beaucerons et passe au tour suivant

Le Cleri Sport de Saint-Georges a eu besoin de quatre rencontres pour éliminer les Beaucerons de Sainte-Marie pour passer au tour suivant des séries.

En fin de semaine, la troupe de Stéphane Poulin a battu les Beaucerons 6 à 0 et 5 à 4 en prolongation pour gagner sa série trois de cinq.

« Jamieson [Lagrange] a été tout simplement sensationnel et si j’avais à réaliser une vidéo sur l’art de garder les buts, j’aurais filmé notre gardien », a louangé Poulin à la suite du blanchissage de 6 à 0 de vendredi (2 mars) à Sainte-Marie.

Le pilote du club de Saint-Georges a également lancé des fleurs à Gabriel Bergeron. « Je suis aussi très fier de lui. Il est un leader pour nous et un joueur aimé de tous. Il ne rouspète jamais et il a inscrit deux buts lors de la rencontre, mais on ne lui en a attribué qu’un seul. »

En première période, Tommy Drapeau a secoué les cordages au milieu de cet engagement. Nickolas Morin – avec une paire de buts – et Vincent Dumont ont fait de même en deuxième. Puis, Charles-Antoine Vachon a inscrit un cinquième filet pour les visiteurs au dernier tiers.

Le lendemain, Jacob Roy a joué les héros en inscrivant le but décisif en prolongation, éliminant ainsi les Beaucerons.

En retard par un but à la suite du filet de Jimmy Trahan en première, le Cleri a explosé avec quatre filets en deuxième, contre deux de la part des Beaucerons. Édouard Giguère, Nickolas Morin et Vincent Drouin avec un doublé pour le club de Saint-Georges, Dave Boily ainsi que Frédérick Mercier pour celui de Sainte-Marie.

« Tout le monde a fait du bon travail dans cette série », a tranché Poulin.

Vers une série contre le Model

Le Model de Lotbinière, qui a terminé au premier échelon de la Ligue en saison régulière, sera le prochain adversaire du Cleri Sport. Le Model a éliminé les Bulls de Saint-Prosper en quatre parties.

« C’est un très bon club, qui n’a pas terminé premier pour rien, a commenté Poulin. On va devoir profiter de leur indiscipline. »

Questionné sur le travail en désavantage numérique de ses troupiers lors de la première ronde éliminatoire, l’instructeur a fait savoir qu’il était satisfait.