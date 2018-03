Le Giovannina de Sainte-Marie est éliminé face au Décor Mercier en quatre rencontres

La saison du Giovannina de Sainte-Marie est officiellement terminée à la suite de ses quatre revers consécutifs aux mains du Décor Mercier de Montmagny.

À lire également : Une série qui commence du mauvais pied pour le Giovannina de Sainte-Marie

En retard 0-2 dans sa série face au Décor, le club de Sainte-Marie devait absolument remporter l’une des deux rencontres de la dernière fin de semaine s’il ne voulait pas être éliminé.

Malheureusement, le Giovannina a encaissé des revers de 7 à 3 et de 5 à 1 respectivement vendredi (9 mars) et samedi (10 mars).

« Les gars étaient très déçus », a commenté l’entraîneur-adjoint Michel Cliche après la quatrième défaite. Lui et Gaétan Cyr dirigeaient le club étant donné que l’entraîneur-chef, Steeve Tanguay, se trouvait à l’extérieur.

« On a disputé notre meilleure première période [de la série], mais malheureusement, on a manqué beaucoup d’opportunités et la période s’est terminée 0 à 0. »

Au tiers suivant, le Giovannina a encaissé deux buts. « On est sorti de notre plan de match », a pointé du doigt Cliche. En revanche, Maxime Frenette a permis aux siens de retourner au vestiaire avec un écart d’un seul but.

Finalement, les locaux ont ouvert la machine en troisième avec trois buts. « On n’a jamais abandonné, mais la rondelle ne voulait pas entrer. »

Le Décor ouvre la machine

Après avoir inscrit cinq et six buts lors des deux premiers affrontements, le Décor en a inscrit sept lors du troisième affrontement, qui se déroulait au Centre Caztel.

« La partie n’a pas commencé comme prévu, mais on a bien terminé la première période en prenant les devants », a commenté l’assistant Gaétan Cyr.

Maxime Frenette et Félix-Antoine Chabot ont secoué les cordages pour l’équipe locale.

En retard par un but, le Décor Mercier a inscrit six buts consécutifs – trois à chacune des périodes suivantes – pour finalement l’emporter par le pointage le plus élevé de cette deuxième ronde éliminatoire.

« La deuxième période n’a pas été à notre avantage et on a manqué d’opportunisme sur quelques séquences. »

Chabot a été le dernier buteur de la soirée.