Le Cleri Sport de Saint-Georges est éliminé en trois rencontres face au Model de Lotbinière

Le Cleri Sport de Saint-Georges devait absolument remporter la rencontre d’hier soir (16 mars) face au Model de Lotbinière s’il ne voulait pas subir l’élimination. La partie s’est finalement terminée 4 à 2 en faveur du Model.

Cette troisième rencontre de cette deuxième ronde éliminatoire mettait un terme à la série et à l’existence du Cleri Sport, puisque l’équipe aura un nouveau commanditaire l’an prochain.

« C’était spécial hier de dire adieu aux joueurs de 21 ans et à un partenaire des dix ans. Je veux remercier mes 21 ans : Frédéric Michaud, Jean-Philippe Deblois et Vincent Drouin. C’était un privilège de vous diriger et je vous remercie pour votre travail », a commenté l’entraîneur-chef Stéphane Poulin.

Dans cette série, la formation de Saint-Georges a perdu le premier affrontement 6 à 1 et le deuxième, 5 à 3.

Hier soir, le Cleri avait pourtant pris les devants 2 à 1 après 20 minutes de jeu par l’entremise de Frédéric Michaud et de Nickolas Morin. À la période suivante, les locaux ont créé l’égalité pour ensuite inscrire deux filets au dernier engagement.

« On a un bel avenir devant nous et nous ferons un bilan plus tard cette semaine », a fait savoir Poulin.