Une progression constante pour Éliot Grondin qui obtient la 11e position en Suisse

L'athlète de Sainte-Marie Éliot Grondin, âgé de 16 ans, a terminé sa saison 2017-2018 de Coupes du monde de snowboard cross sur une bonne note le week-end dernier. Sa 11e place obtenue à Veysonnaz, en Suisse, samedi le 17 mars, suite à un circuit de 12 courses à travers le monde en un an, devient donc son nouveau meilleur résultat en carrière.

Le vendredi 16 mars dernier, à 11 h, avaient lieu les deux descentes de qualifications pour la course de snowboard cross chez les hommes. Éliot Grondin a terminé 22e lors de sa première descente, sur un total de 63 coureurs. Sur ces 63 athlètes, seulement 48 pouvaient prendre part à la course du lendemain.

Parmi les autres Canadiens ayant participé à ces qualifications, Kevin Hill (1986) a obtenu la 5e position après sa première descente, Danny Bourgeois (1995) a obtenu la 26e position après sa deuxième descente, Evan Bichon (1998) a obtenu la 42e place après sa deuxième descente également, et Liam Moffatt (1997) a obtenu la 52e place, ce qui ne lui a pas permis de passer à l'étape suivante.

Le lendemain, à 11 h 30, Éliot Grondin et Kevin Hill se sont tous deux rendus en demi-finale (petite finale) et y ont respectivement remporté les 11e et 7e positions au classement général.

Éliot Grondin termine donc au 37e rang au classement cumulatif de toutes les Coupes du monde auxquelles il a participé durant la dernière année.

« On a vu une belle progression en fin de saison avec une 23e position en Espagne, une 14e position en Russie et une 11e position en Suisse. Il était content comme je le vois rarement suite à sa course de samedi dernier ! », de commenter la mère du planchiste beauceron, Mélanie Turcotte.

Danny Bourgeois a quant à lui terminé quatrième dans sa vague à six en huitièmes de finale, ce qui le place en 27e position, et Evan Bichon a terminé au cinquième rang dans sa vague à six, ce qui lui a donné la 40e position sur 48.

Ce sont les Américains Nate Holland (1978) et Mick Dierdorff (1991) ainsi que l'Espagnol Lucas Eguibar (1994) qui se sont mérités les trois premières place du podium.

Course par équipes



La dernière étape de cette Coupe du monde a été la course par équipes, qui a été disputée dimanche le 18 mars, à 11 h 30. Éliot Grondin et Kevin Hill, représentant ensemble le Canada, ont terminé en 10e position sur 16 équipes de deux athlètes. Un total de 32 athlètes a donc participé à cette épreuve.

Les deux Canadiens ont terminé troisième de leur vague à quatre lors des quarts de finale. Pour accéder à la demi-finale, ils devaient être les deuxièmes ou les premiers de leur vague à quatre planchistes.

« Leur objectif était simplement d'avoir du plaisir afin de terminer leur saison de Coupes du monde en beauté. Objectif atteint ! », de conclure Mélanie Turcotte.

Ce sont les Allemands Paul Berg et Konstantin Schad, les Espagnols Regino Hernandez et Lucas Eguibar, ainsi que les Autrichiens Hanno Douschan et Alessandro Hämmerle qui ont respectivement obtenu les premières, deuxièmes et troisièmes positions au classement par équipes.



Les Coupes Nor-Am

Jeudi le 22 mars prochain, Éliot Grondin sera du côté du Big White Ski Resort en Colombie-Britannique pour prendre part à la Coupe Nor-Am, niveau senior. Deux jours plus tard, samedi le 24 mars, le Beauceron participera aux Championnats nationaux juniors au même endroit.

Éliot Grondin se rendra ensuite au États-Unis pour participer à deux autres Coupes Nor-Am. Du 28 au 29 mars, il sera à Leadville, au Colorado, à la station Ski Cooper. Le 30 mars et le 1er avril, il sera au Copper Mountain Resort, dans le comté de Summit, aussi situé dans l'État du Colorado.

Le 4 avril, il participera finalement aux Championnats nationaux USASA, toujours à Summit, au Colorado, où il aura déjà passé deux jours pour sa dernière Coupe Nor-Am.

Rappelons que la première Coupe du Monde à laquelle a participé le jeune Mariverain était celle de Veysonnaz, en Suisse, lors de la fin de semaine du 24 au 26 mars 2017. Éliot Grondin s'était alors cassé le bras gauche et n'avait pas pu prendre part aux qualifications. Un an plus tard, presque jour pour jour, il a obtenu son meilleur classement dans ce même pays.