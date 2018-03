Vanessa Drouin et Jérôme Bernard récoltent quelques podiums à Val-Bélair

En action lors de la fin de semaine (18 mars) pour le Tournoi Studios Unis de Val-Bélair, les karatékas Vanessa Drouin et Jérôme Bernard sont montés à quelques reprises sur le podium.

Vanessa a terminé deuxième en kata armé, kenpo et synchro tandis que son conjoint a raflé la première place en kata tradiotonnel en plus d’une deuxième place en kata synchro – avec Vanessa – et a terminé troisième en combat.

« C’est toujours un beau défi de se mesurer à de nouvelles personnes. On est très satisfait de nos performances et on a été capable de bien gérer notre stress. On vise toujours l’or alors on va travailler plus fort pour les deux derniers tournois de l’hiver », a commenté la karatéka ceinture noire chez les 18-29 ans.

La fin de semaine prochaine, ils seront dans le Maine et ensuite, ce sera le Québec Open à la fin avril.