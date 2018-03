Natation : le Club de natation régional de Beauce s'est distingué au Printemps NSH

Une délégation de vingt nageuses et nageurs du Club de Natation Régional de Beauce participait à l’Invitation Printemps NSH à la piscine Sylvie-Bernier à Sainte-Foy les 24 et 25 mars.

Durant cette rencontre réservée aux nageurs de niveau provincial et provincial développement à laquelle participaient plus de trois cents nageurs, les représentants du CNRB se sont distingués, en remportant sept médailles et améliorant la plupart de leurs marques personnelles.

Samuelle Thériault (1 argent et 3 bronzes), Mathilde Sirois (1 argent), Emy Blanchette et Maxim Frenette (1 bronze chacun) se sont particulièrement illustrés en obtenant des places d’honneur.

C’est aussi samedi dernier qu’avait lieu l’Étape 2 Est, épreuve de natation adaptée, organisée par l’O.S.Q. (Olympiques spéciaux Québec) au Centre Lucien-Borne de Québec.

Le CNRB y était représenté par Alexandra Rodrigue. Inscrite à quatre épreuves, celle-ci a su tirer son épingle du jeu face à plus de vingt concurrentes.