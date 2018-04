Le Cool FM de St-Georges termine sa 20e saison avec un revers de 5 à 3

Après une ronde de repêchage de trois matchs contre l'Assurancia de Thetford Mines, disputée les 30, 31 mars et 1er avril derniers, l'équipe du Cool FM de Saint-Georges s'est avouée vaincue. C'est ainsi que la formation beauceronne, qui n'a remporté qu'une partie sur trois la fin de semaine dernière, termine donc sa 20e saison dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Le Cool FM de Saint-Georges a amorcé sa ronde de repêchage lors du vendredi soir 30 mars dernier, au Centre Mario Gosselin de Thetford-Mines.



Pendant le premier vingt, le Cool FM a accordé un total de cinq buts à l'équipe adverse et n’en a marqué aucun. Ce sont les joueurs Sylvain Dufresne, Sylvain Deschatelets, Tommy Lafontaine et Maxime Lecours (deux buts) qui ont secoué les cordages pour les locaux.



En début de deuxième période, Mathieu Dugas a pris place devant le filet de Saint-Georges à la place d'Adam Russo. Thetford Mines a également dû composer avec son deuxième gardien, puisque Gabriel Girard a été blessé lors d’un contact accidentel avec Tommy Veilleux. En fin de période, Patrick Lapostolle a compté pour le Cool FM, et a ainsi porté la marque à 5 à 1 en faveur de l'Assurancia.

Dans le dernier tiers, Loic Leduc de Thetford Mines a inscrit le dernier but de la rencontre, donnant ainsi cinq d’avance aux siens. Le match s'est donc soldé par le pointage de 6 à 1 pour les locaux.



Pendant cette partie, Saint-Georges a effectué un total de 27 tirs, soit 12 en première période, sept en deuxième et huit en troisième. Les joueurs de Thetford Mines ont quant à eux tiré à 35 reprises au but, soit 12 fois durant le premier tiers, 10 fois dans le second tiers et 13 fois pendant le troisième tiers.



Les étoiles du match ont été décernées à trois joueurs de l'Assurancia de Thetford Mines, soit Sylvain Deschatelets, Gabriel Lemieux (deux passes) et Loic Leduc.

Samedi le 31 mars

Samedi soir le 31 mars dernier, l’Assurancia et le Cool FM croisaient le fer pour le deuxième duel de leur série de repêchage, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.



En première période, c'est Sylvain Dufresne, de Thetford Mines, qui a marqué le premier but de la rencontre. Jonathan Laberge, de Saint-Georges, Mathieu Brunelle, de Thetford Mines, et Toby Lafrance, du Cool FM, ont ensuite compté un but chacun, tout à tour. Le premier tiers s'est ainsi terminé avec un pointage de 2 à 2.



En deuxième période, Toby Lafrance a récidivé et a porté la marque à 3 à 2 pour les locaux. Jonathan Laberge, numéro 79 du Cool FM, ainsi que Jean-Michel Daoust, numéro 83 pour l'Assurancia, ont ensuite marqué à 16 secondes d'intervalle, en fin de période, qui s'est soldée au compte de 4 à 3 pour la formation beauceronne.



Lors du troisième vingt, le Cool FM de Saint-Georges a marqué à deux reprises. Ce sont les joueurs Jean-Sébastien Bérubé et Keven Cloutier St-Georges qui ont secoué les cordages. Le Cool FM de Saint-Georges est sorti vainqueur de cette rencontre avec un pointage de 6 à 3.

Pendant cette partie, Saint-Georges a effectué 22 tirs, soit neuf en première période, 11 en deuxième et deux en troisième. Les joueurs de l'Assurancia ont, quant à eux, tiré au but à 42 reprises, soit 14 fois durant le premier vingt, 15 fois au second tiers et 13 fois en troisième période.

Les trois étoiles ont éré décernées à Toby Lafrance, de Saint-Georges, Jonathan Laberge, de Saint-Georges également, et Alexandre Tremblay, de Thetford Mines.



Dimanche le 1er avril

Le Cool FM de Saint-Georges a affronté l’Assurancia de Thetford Mines pour le match ultime de la série de repêchage deux de trois lors du dimanche 1er avril dernier, au Centre Mario Gosselin.

David Poulin, joueur de Saint-Georges, a rapidement donné l’avance à son équipe en première période. Francis Wathier, de Thetford Mines, a ensuite répliqué pour ainsi égaliser la marque. Le premier vingt s'est terminé au compte de 1 à 1.

Tôt lors du second vingt, Alexandre Tremblay a profité d’un jeu 5 contre 3 pour donner l’avance aux locaux. Quatre minutes plus tard, Mario Jr Boilard a compté pour le Cool FM. La marque était donc toujours égale 2 à 2 en fin de deuxième période.



C'est la troisième période qui a été décisive dans cette partie. Après trois buts comptés par Jean-Michel Daoust, Pierre-Luc Lessard et Billy Lacasse de Thetford Mines, et un but marqué par Tommy Veilleux, du Cool FM, la partie s'est terminée au compte de 5 à 3 pour les locaux.



Les trois étoiles du match ont été remises à Alexandre Tremblay et Christophe Losier de Thetford Mines, ainsi qu'au gardien de but du Cool FM de Saint-Georges, Adam Russo.