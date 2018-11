La 3e édition du Fat Bike Fun aura lieu le 20 octobre

Le 20 octobre prochain, à Saint-Georges, le Défi Fat Bike Fun aura lieu pour une troisième fois. Il se déroulera sur l'ancien terrain du Woodooliparc vis-à-vis de la 180e Rue.

Au programme, une course à relais durant laquelle les participants devront s'exécuter en équipe de trois personnes. Chacun d’entre eux doit faire cinq relais durant l’événement.

« Nous voulons permettre à tous ceux qui le désirent de profiter de la saison automnale avec toutes ses couleurs et de relever le défi d’exécuter une course à relais en équipe. Pratiqué par des milliers de personnes au Québec, ce sport quatre saisons mérite d’être connu et adopté dans la région », mentionne Jimmy Rancourt, directeur technique de l’événement.

Chaque équipe représente une entreprise œuvrant dans la région. Tout au long de l’après-midi, amateurs et intermédiaires seront invités à découvrir le sport proposé et à profiter des plaisirs du dépassement de soi.

Par la suite, les participants seront conviés à un souper chaud servi sur place pendant lequel un podium des premières places obtenues à la course sera présenté. Bien plus encore, la soirée laissera place à un bar, de la musique, de l’animation et un feu de camp pour une ambiance festive garantie.

« En plus de faire découvrir le sport qu’est le fat bike, de favoriser la santé par l’activité physique et de faire vivre une belle soirée, notre objectif, à travers le Fat Bike Fu,n est de ramasser des fonds afin de permettre aux jeunes de 6 à 18 ans du Club cycliste Vachon Subaru de continuer de pratiquer leur sport préféré. Les fonds serviront alors à rémunérer le personnel entraîneur et à renouveler des vélos de location pour la pratique du sport », ajoute M. Rancourt.

À propos du Fat Bike Fun



Le Fat Bike Fun est organisé par le Club Vachon Subaru de Saint-Georges, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer le cyclisme, de compétition ou non, sur route, piste et montagne, auprès des jeunes en Beauce. Celui-ci propose aujourd’hui cette activité de financement offrant un divertissement original permettant de vivre des émotions à travers une expérience enrichissante.