Alizée Poulin participe à un premier tournoi international

Alizée Poulin de Beauceville s’envolera pour la Floride pour prendre part à deux tournois internationaux. Du haut de ses 12 ans, la jeune athlète s’avère déjà être un espoir du tennis.

Alizée Poulin participera au Casely Tournament, ainsi qu’à l’Orange Bowl en Floride. Ce dernier tournoi accueillera plus de 1600 joueurs de partout sur le globe. La réputation de l’Orange Bowl n’est plus à faire : des joueurs de renom tels qu'Andy Murray et Caroline Wozniacki y ont déjà pris part dans leurs jeunes années.

La jeune Poulin se dit un peu stressée, car c’est la première fois qu’elle participera à une compétition internationale. Son objectif est de se rendre le plus loin possible, mais elle souhaiterait bien décrocher une médaille.

Quand on lui demande qui sont ses joueurs préférés, elle répond sans hésitation Alizé Cornet, un prénom qui semble porter chance dans le monde du tennis. Lors sa naissance, ses parents, aussi amateurs de tennis, avaient été informés que la française, alors âgée de 16 ans, se destinaient à être une top du tennis; chose qui s’est avérée vraie.

Alizée Poulin souhaite elle aussi devenir professionnelle, un objectif qu’elle prend très au sérieux. Ses entraînements occupent dix heures par semaine. Trois fins de semaine sur quatre, elle prend part à des tournois, et lorsque ce n’est pas le cas, ses parents se chargent de son entraînement. Quand elle ne joue pas aux tennis, elle prend des cours de piano, de natation et de boxe. Depuis qu’elle est au secondaire, le programme sport étude l’aide à mieux concilier ses intérêts variés.

Lorsqu'elle reviendra de Floride, Alizée souhaite se qualifier pour les canadiens d’hiver. Ce sera une autre paire de manche pour la jeune athlète qui change cette année de catégorie, elle affrontera des joueuses un peu plus âgées qu’elle. Ce ne sera pas une première, car elle s’est déjà classée à plusieurs reprises dans la catégorie 16 ans de certains tournois.

« J’aime jouer contre des joueuses plus vieilles, parce que je peux observer les meilleures de cette catégorie. Cela m’aide à m’améliorer plus vite. »

L’orange Bowl se déroulera 9 au 18 décembre prochain.