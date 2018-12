De belles performances en Floride pour Alizée Poulin

Le teint hâlé, Alizée Poulin est tout juste de retour de Floride où elle participait à deux tournois de renom : le Casely Tournament et l’Orange Bowl. La jeune athlète beauceronne se dit très fière de ses performances et se sent d’attaque pour y retourner l’an prochain.

Au Casely tournament, Alizée Poulin a perdu son premier match en trois manches contre une joueuse japonaise. Elle s’est toutefois bien reprise au cours des trois matchs suivants qu’elle a tous gagnés successivement contre deux Japonaises et une Argentine, ce qui lui a valu une médaille de consolation. Quelques jours avant le tournoi, elle avait préalablement disputé quelques matchs contre des joueurs d’une académie de tennis de la Floride pour se plonger dans le bain.

L’Orange Bowl, un tournoi de plus grande envergure, s’est aussi conclu de manière très positive pour Alizée. Elle a gagné ses deux premiers matchs qui l’opposaient à une joueuse brésilienne et une joueuse américaine. Elle s’est ensuite inclinée face à une Américaine.

Alizée perçoit cette expérience de manière très positive. Au cours de ces deux semaines, son entraîneur a remarqué de belles améliorations dans son jeu. Elle s’est parfois dite surprise par les techniques de joueuses d’autres nationalités, mais cela ne l’empêche pas de vouloir réitérer l’expérience l’an prochain. Par contre, il faudra d’abord se qualifier. Après le temps des Fêtes, elle rejoindra la catégorie des 14 ans, dans laquelle elle sera parmi les plus jeunes.

Ses objectifs spécifiques pour 2019 sont de monter davantage au filet. Dans une vision plus globale, Alizée compte bien faire sa marque aux championnats canadiens et peut-être, aller disputer quelques matchs à l’étranger.