Le spectacle du CPA St-Georges reçoit le CPA St-Prosper

Le samedi 9 mars prochain, le Club de patinage artistique de Saint-Georges présentera son spectacle annuel.

Cette année, ils auront le plaisir d’accueillir Alyson Thibault de Sainte-Marie. Elle est âgée de 14 ans et membre de l'équipe du Québec en 2018. Ils accueilleront Lory-Ann Matte et Thierry Ferland de Saint-Romuald/Saint-Jean qui sont champions canadiens juniors en 2018.

Au total, c'est plus d'une centaine de patineurs et patineuses qui présenteront différents numéros. En plus de leurs patineurs locaux, ils auront le plaisir de recevoir les membres du CPA St-Prosper ainsi que le groupe du star-étude de la Commission scolaire Beauce-Etchemin.

Les billets sont en prévente au coût de 10$ pour les adultes et 5$ pour les enfants de 6-12 ans. L'admission est gratuite pour les petits de 5 ans et moins.

Vous pouvez vous procurer les billets auprès des patineurs ou des membres du conseil d'administration.

Le spectacle débutera dès 19h sur la glace Canam au centre sportif Lacroix-Dutil.