La patineuse Marie-Raphaële Savoie reçoit une bourse

Marie-Raphaële Savoie, jeune patineuse artistique du CPA Sainte-Marie a reçu un autre honneur en étant choisie pour recevoir une bourse sportive de 500$ pour l'aider à poursuivre son chemin dans le sport.

À lire également:

Jour 1 Jeux du Québec : une première médaille d'or

Cet argent lui a été remis par Denis Servais, président Sport’aide, lors du 5 à 7 des partenaires des Jeux du Québec.

Elle et 12 autres athlètes provenant de différentes régions et de disciplines sportives ont été sélectionnés pour leur talent et leur attitude durant les jours de compétition.

La patineuse a gagné la première médaille d’or de la délégation, qui est jusqu’à présent la seule sur les sept obtenues par la région.