Jeux du Québec : Chaudière-Appalaches 10e au classement général

La 54e Finale des Jeux du Québec s’est tenue à Québec du 1er au 9 mars dernier. La délégation de Chaudière-Appalaches est revenue avec 32 médailles se classant au 10e rang des régions.

La cheffe de mission, Sabrina Bilodeau, se dit très satisfaite de son expérience. Elle considère avoir eu une délégation au comportement irréprochable et qui a fait preuve d’un grand esprit sportif. Elle est également très heureuse d’avoir vu plusieurs parents venir encourager nos athlètes.

Le 2e bloc de compétition

Les haltérophiles ont remporté un total de 9 médailles. Émilie Carrier-Giguère (Beauceville), Catherine Goupil (Saint-Georges) et Adam Lachance (Saint-Gédéon) en ont obtenu chacun trois. Les Beaucerons ont participé aux épreuves de l’arraché, de l’épaulé-jeté et du total combiné des deux épreuves.

En patinage de vitesse, les athlètes sont revenus avec 8 médailles. Léo Bérubé (1 bronze), Mathieu Charest (1 bronze), Grégory Picard (1 or, 1 argent et 1 bronze), Marie Ferlatte (1 or), Alice Vaillancourt (1 argent) et l’équipe féminine de relais (1 bronze) sont les médaillés dans cette discipline.

Les fondeurs de la Chaudière-Appalaches ont eu une belle récolte. Au relais mixte, les équipes constituées de Élie-Anne Tremblay et Charles-Olivier Lachance et de Louis-Philippe Labbé et Béatrice Côté (tous de Lévis) ont respectivement remporté la médaille d’or et de bronze.

Élie-Anne Tremblay est devenue double médaillée d’or, Louis-Philippe Labbé a mis la main sur une médaille d’argent, de même que son collègue Nicolas Claveau-Laviolette à l’épreuve du 7,5km départ de masse . Au cumulatif, l’équipe s’est classée 3e .

La plongeuse, Anne-Sophie Nadeau (Lévis), a décroché une médaille d’or au 1 mètre et une médaille d’argent au 3 mètres. C’est la première fois que la délégation obtient une médaille d’or dans cette discipline.

L’équipe de curling féminin composée de Marianne Beaudoin, Jasmine Courchesne, Sarah-Ann Daigle, Jiao-Li Héroux et Vicotria McCarvill (toutes de Lévis) est revenue avec une médaille de bronze, le tout dernier jour de la Finale. Elles terminent donc au 3e rang du classement général, dans cette discipline.

Autres disciplines

L’équipe de ski alpin a terminé au 7e rang du classement général, celle de Judo 19e, l’équipe de tennis de table s’est placée au 17e rang, le groupe de curling masculin a atteint la 10e place et l’équipe de hockey féminin a terminé 9e.

Bloc 1

Les médaillés, Marie-Raphële Savoie (1 or) en patinage artistique, Antoine Couture (1 argent) et l’équipe masculine (1 bronze) en gymnastique, Simon Deblois, Rosalie Lessard et Simon-Olivier Roy (1 argent chacun) en taekwondo et Thomas Fortin (1 bronze) en boxe.

Porte-drapeau

À la cérémonie d’ouverture, la patineuse Rosemary Giguère avait ouvert la marche pour la délégation. Tandis que pour la clôture ce fut les athlètes Élie-Anne Tremblay (ski de fond) et Anne-Sophie Nadeau (Plongeon).

La délégation de la Chaudière-Appalaches sera de retour à l’été 2020, du côté de Laval.