Andrée-Anne Côté nommée au sein de l'équipe des Jeux panaméricains

Nous n’avons pas encore fini d’entendre parler de la nageuse artistique Andrée-Anne Côté. Hier, elle a été nommée officiellement par Natation Artistique Canada et le Comité olympique canadien pour représenter le pays aux prochains Jeux panaméricains 2019 à Lima, au Pérou.

La Georgienne faisait déjà partie de l’équipe nationale qui a participé dans les derniers mois à la Série Mondiale Fina. L’équipe canadienne prend l’avion ce samedi pour aller à la Super finale à Budapest.

Par contre, cette nomination au sein de l’équipe composée de neuf membres est encore plus significative dû à l’importance de cette compétition qui pourrait leur permettre de se classer pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les Canadiennes devront affronter les États-Unis et le Mexique qui sont les deux pays les plus proches en termes de performance.

Trois Québécoises ont été choisies, dont Camille Fiola-Dion de Rimouski et Jacqueline Simoneau de Chambly.

Andrée-Anne par message nous a exprimé sa joie : « Super contente ! J’ai hâte de continuer de performer avec mon équipe et de pouvoir représenter mon pays. »