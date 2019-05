Entrevue : Andrée-Anne Côté de plus en plus proche des JO 2020

Voir la galerie de photos

La nageuse artistique Andrée-Anne Côté, originaire de Saint-Georges, était de passage à nos bureaux après cinq semaines de compétition à l’international pour raconter cette belle expérience.

À lire également :

La nageuse synchronisée Andrée-Anne Côté débute en force la Série Mondiale FINA

Séries mondiales : Andrée-Anne Côté termine avec 3 médailles

Andrée-Anne Côté, une aussi bonne athlète qu'étudiante

Séries mondiales FINA : réussites à Tokyo pour Andrée-Anne Côté

Séries mondiales FINA : trois médailles à Pékin pour Andrée-Anne Côté

Elle est à sa troisième année au sein de l’équipe nationale senior et ne cesse de progresser. La jeune athlète de 21 ans compte trois compétitions en Série mondiale cette année : Grèce, Chine et Japon.

Les Séries mondiales

Andrée-Anne raconte qu’elle est très fière de ce qu’elle et ses coéquipières ont accompli en si peu de temps. Ce n’est que depuis janvier 2019 que les nageuses s’entraînent ensemble. En plus, l’équipe a dû apprendre une nouvelle chorégraphie en à peine trois mois. Cela ne les a pas empêchées de récolter six médailles d’or et une d’argent.

Prochaines étapes

Le 8 mai, la Georgienne pouvait venir faire une brève pause auprès de sa famille, car dès demain matin, elle sera de retour à Montréal pour l’entraînement. Elles seront de nouveau en compétition pour la Série mondiale à Québec le 30 mai prochain. La nageuse est très excitée à l’idée de nager à son ancienne piscine devant ses amis et sa famille.

En mi-juin, l’équipe canadienne se dirigera à Budapest pour la super-finale des Séries qui conclura cette étape de compétitions. Puis, en juillet les Championnats du monde se dérouleront en Coré du Sud. Les Canadiennes n’auront qu’une journée à Montréal avant de reprendre l’avion en direction du Pérou pour la plus importante compétition, les Jeux panaméricains.Cette compétition déterminera si Andrée-Anne ira avec son équipe aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Leurs proches concurrentes seront les États-Unis et le Mexique. Il est important de noter que l’équipe nationale ne s’était pas classée pour les derniers Jeux à Rio en 2016.

Après les résultats des dernières compétitions, la nageuse beauceronne se dit confiante qu’elles ont toute leur chance de se classer et vivre leur rêve de participer aux Jeux olympiques.

EnBeauce.com continuera à suivre son parcours.