Les 14 équipes de l'Ascalon ont débuté leur saison 2019

Depuis quelques semaines, les 14 équipes de soccer compétitif de l’Ascalon Saint-Georges sont de retour sur les terrains pour la reprise des championnats de soccer compétitif.

U9 à U12

Au niveau des catégories U9 à U12, ces équipes participent au championnat de la Ligue de Développement de l’ARSQ. Aucun classement ni compilation de résultats ne sont opérés dans ce championnat. Le développement des apprentissages de soccer par le jeu demeure l’objectif principal de l’Ascalon Saint-Georges.

Ligue de Soccer Québec Métro (LSQM)

Au niveau de la ligue de Soccer Québec Métro (LSQM), les formations U13M-A Ascalon et U14F-A Ascalon connaissent un début de saison difficile.

L’équipe U14M-A Ascalon a déjà 3 victoires sur les 4 matchs joués.

Les formations féminines U16F-A d1 Ascalon et U18F-d2 Ascalon ont quant à elles démarré également leurs saisons respectives en force en récoltant de nombreuses victoires et en se positionnant rapidement dans le trio de tête du championnat. À noter particulièrement que l’équipe U16F est toujours invaincue en championnat ainsi que les 3 buts réalisés dans un même match obtenu par Janie Larivière (U16F-A d2 Ascalon) et Catherine Busque (U18F-A d2 Ascalon).

L’équipe Senior M-AA Ascalon dirigée par Che Balmer occupe la seconde position du classement après 5 matchs joués. Guillaume Fortier compte déjà un total de 7 buts à son actif.

Soccer local

Au niveau du soccer local, les activités ont débuté le lundi 20 mai. Les équipes de soccer récréatif de Saint-Georges jouent à raison de deux journées par semaine (lundi et mercredi) jusqu’au Festival de soccer qui se déroulera les 9, 10 et 11 août.