Les Championnats canadiens de cyclisme sur route 2019 à St-Georges

Les Championnats canadiens de cyclisme sur route 2019 se dérouleront du 28 juin au 1er juillet. Les catégories élite, moins de 23 ans, junior et paracyclisme y seront présentés après une absence de quatre ans. Les Championnats canadiens de cyclisme sur route attirent en effet tous les ans les meilleurs cyclistes du Canada qui viennent de tous les coins du pays.

«Le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin rappelle que c’est avec fierté que la métropole beauceronne soit devenue un incontournable du cyclisme au Canada. « Nous le devons principalement à toute l’expertise développée par l’équipe de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce. Tous les athlètes en émergence rêvent un jour de rouler sur les mêmes parcours que l’élite mondiale et c’est ce qu’ils peuvent faire ici, en sol beauceron. En plus, ils vivront une expérience incroyable et découvriront un parcours et des paysages uniques qui font le charme de Saint-Georges et de la Beauce », de souligner M. Morin. »

Déroulement

28 juin

Les Championnats commenceront vendredi 28 juin par la présentation du contre-la-montre individuel dans toutes les catégories, qui aura lieu dans la périphérie de Saint-Prosper, sur des distances allant de 11 à 34 kilomètres. Parmi les coureurs à surveiller figurent notamment le champion du monde de paracyclisme Mike Sametz (catégorie Hommes C3), les championnes du monde du contre-la-montre féminin élite par équipes Karol-Ann Canuel et Leah Kirchmann, ainsi que Svein Tuft, douze fois champion canadien.

29 et 30 juin

Samedi et dimanche, les titres de la course sur route seront décernés, en commençant par les paracyclistes le samedi matin, suivis des hommes juniors, puis des femmes de moins de 23 ans et élite au cours de l'après-midi. Les paracyclistes boucleront un circuit de 6,1 kilomètres dans la ville de Saint-Georges, tandis que tous les autres coureurs se rendront à Saint-Odilon pour faire plusieurs boucles d'un circuit avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Dimanche, les femmes juniors partiront en premier, suivies des hommes de moins de 23 ans et élite, qui parcourront une distance de 186,2 kilomètres.

1er juillet

Ces Championnats se termineront lundi par le Critérium, une course rapide très prisée des spectateurs, qui se déroulera sur un circuit de 1,3 kilomètre dans les rues de Saint-Georges. Les hommes et femmes juniors et élite prendront part à des courses d'une durée allant de 30 à 60 minutes, le final de la course se soldant fréquemment par une arrivée massive au sprint

Coureuses

Du côté féminin, de nombreuses professionnelles sont inscrites, y compris Leah Kirchmann (Team Sunweb), Karol-Ann Canuel (Boels Dolman), Marie-Soleil Blais (Astana), et plusieurs autres vedettes de la formation Rally UHC Cycling, notamment Sara Bergen, Allison Beveridge, Sara Poidevin et la championne nationale en titre Katherine Maine. La formation The Cyclery alignera aussi une très bonne équipe, avec dans ses rangs l'ancienne championne canadienne Annie Foreman-Mackey, et Ariane Bonhomme.

Coureurs

Du côté masculin, on devrait assister à une rude bataille entre les formations Floyd’s Pro Cycling et Rally UHC Cycling, qui enverront toutes les deux des équipes complètes. Il faudra aussi surveiller Ben Perry et Alex Cataford, d’ Israel Cycling Academy, qui s'aligneront eux aussi au départ.