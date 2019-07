Fermeture de la LCHF : une année de transition pour Marie-Philip Poulin

À la suite de la fermeture abrupte de Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), Marie-Philip Poulin, qui évoluait au sein des Canadiennes entrevoit les prochains mois comme une année de transition.

Après cette fermeture, Marie-Philip Poulin ainsi que 200 autres hockeyeuses ont joint leurs forces en mai dernier pour créer l’association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA). Les athlètes du regroupement en profiteront aussi pour se maintenir au sommet de leur forme.

« Ce sera une année de transition. Il n’y aura pas de match, mais il y aura des groupes aux États-Unis, à Calgary, à Toronto et à Montréal où on va s’entraîner ensemble. Il y aura plusieurs fins de semaine où on va se rencontrer et il y aura des matchs, ce sera comme un tournoi, mais pas de match officiel. »

De meilleures conditions

La PWHPA fait pression pour que les générations futures de hockeyeuses puissent avoir de meilleures conditions advenant la création d’une nouvelle ligue, que l’on espère unique et viable.

« On ne demande pas d’être payées des millions comme les garçons - nous sommes conscientes que ça n’arrivera pas - mais on veut un montant qui soit suffisant pour vivre. » - Marie-Philip Poulin

Il faut savoir qu’au sein de la défunte LCHF, les salaires des joueuses professionnelles oscillaient entre 1000 $ et 10 000 $ annuellement. À titre de comparatif, le salaire le plus bas de la LNH est d’un million de dollars.

Un avenir encore incertain

La Ligue nationale de hockey féminin (NWHL), qui regroupe cinq équipes américaines, avait laissé entendre qu’elle était ouverte à des projets d'expansion sur le marché canadien. L’organisation s’est rétractée depuis. Il a aussi été question d’établir un partenariat avec la LNH qui permettrait aux joueuses d’utiliser les mêmes installations que les hommes.

« Pour le moment, nous sommes à l’écart des discussions. Éventuellement, il y aura des rencontres qui vont se faire, mais il n’y a rien de concret encore. Il faudra se serrer les coudes pour créer cette ligue », nous a laissé savoir Marie-Philip Poulin.